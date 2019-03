Migliaia di studenti in strada a Losanna

Global Strike For Future - Migliaia di studenti scioperano per il clima : 'Nessun partito ci rappresenta - hanno fatto nulla' : Non sono il Italia infatti, ma in tutto il mondo sono migliaia le persone che si sono mobilitate aderendo all'appello lanciato dalla giovane attivista. 'Abbiamo assistito a trattative lunghe anni per ...

Clima - Migliaia di studenti in piazza in tutta Italia : ... sin dal mio discorso di insediamento alle Camere, ho sempre posto l'Italia al centro dei Paesi più sensibili per il Climate change, per il rispetto dell'accordo di Parigi e per l'economia circolare -...

Global Strike For Future - Migliaia di studenti in piazza per lo sciopero per il clima : “Siamo qui perché vogliamo un futuro” : Sono in migliaia gli studenti che questa mattina hanno riempito le piazze di tutta Italia per il Global Strike For Future, lo sciopero generale per il Pianeta lanciato dalla 16enne Greta Thunberg diventata simbolo della lotta ai cambiamenti climatici. Da Milano a Roma, da Firenze a Bari, Palermo e Bologna,”questa -dicono i giovani- è una piazza di giovani, di persone e non c’è nessun partito che può rappresentare le ...

Algeria : Migliaia studenti in piazza contro Bouteflika : ANSAmed, - ROMA, 6 MAR - migliaia di studenti sono scesi in piazza anche oggi ad Algeri e in altre città del Paese contro la candidatura al quinto mandato presidenziale di Abdelaziz Bouteflika. Lo ...

In piazza Migliaia di studenti per i pastori sardi : studenti e pastori uniti nella lotta. Sono passati 50 anni ma lo slogan del '68 che vedeva studenti e operai in piazza sembra più attuale che mai nella Sardegna di questi giorni. Attraversata da una ...

Clima - ‘Make love - not CO2’ : Migliaia studenti a marce in Svizzera : migliaia di ragazzi e studenti universitari hanno saltato le lezioni oggi in Svizzera per scendere in piazza e partecipare alla marcia per chiedere ai politici un’azione per il Clima, segnalando che ‘Non c’è un pianeta B’. Nonostante la promessa di diversi distretti scolastici di mostrare tolleranza zero per chi avrebbe saltato le lezioni, molti alunni, a partire dai 12 anni, hanno partecipato a questo “sciopero per ...