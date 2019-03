Migliaia di giovani svizzeri in piazza a favore del clima

Migliaia di giovani in piazza contro i cambiamenti climatici : ... limitando il suo costante innalzamento,; focalizzare l'attenzione, in ambito climatico, sui temi legati all'equità e alla giustizia; stare uniti e difendere l'indipendenza e l'autorità della scienza.

Migliaia giovani in corteo per il clima : TORINO, 15 MAR - Almeno 10 mila persone, giovani e giovanissimi. Sono tanti i ragazzi scesi in piazza oggi a Torino per Friday for Future, lo sciopero per il clima che si sta svolgendo in tutto il ...

Clima - Migliaia di giovani in piazza da Milano a Bari : 'Ci siamo rotti i polmoni' : ... sin dal mio discorso di insediamento alle Camere, ho sempre posto l'Italia al centro dei Paesi più sensibili per il Climate change, per il rispetto dell'accordo di Parigi e per l'economia circolare -...

Clima : Anche a Palermo Migliaia di giovani in corteo : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - migliaia di giovani palermitani stanno partecipando al corteo per chiedere interventi urgenti contro i cambiamenti Climatici. Il corteo è partito da piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo. Ad aprire il corteo uno striscione giallo molto grande con su scritto: "Fermiam

Trento si tinge di verde : in Migliaia in piazza Giovani manifestano in difesa dell'ambiente : Coerentemente, i ragazzi chiederanno alla politica trentina una risposta alle questioni connesse all'emergenza climatica: l'accoglienza e la cooperazione internazionale». Secondo il rapporto «...

