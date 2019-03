«Mia figlia Ilaria | fino all' ultimo innamorata della vita e di Giuliano» - Senza Colonne

Kylie Jenner : 'Volevo chiamare Mia figlia Rose - ora mangio più sano e sono felice' : Kylie Jenner, star dei reality show e da poco la più giovane miliardaria del mondo grazie alla sua società di make up "Kyliecosmetics", è andata live su Instagram durante una sessione di trucco e parrucco con il suo make up artist Ariel (makeupbyariel su Instagram) e il parrucchiere Jesus Guerrero. Nella live ha deciso di rispondere alle domande dei fan e aprirsi con loro. Stormi stava per essere chiamata Rose Kylie ha rivelato che inizialmente ...

Huawei : Ren - Mia figlia non mi succederà : ANSA, - PECHINO, 15 MAR - Meng Wanzhou, a capo della finanza di Huawei, aveva confessato di non essere felice del lavoro e di volersi dimettere prima dell'arresto dell'1 dicembre a Vancouver su ...

Barbara D'Urso - Balotelli la attacca sul caso Corona : «Hai campato parlando di Mia figlia» : Mario Balotelli e il post sulle stories di Instagram contro Barbara D'Urso. Su Leggo.it le ultime novità. Ieri sera, nel corso della prima puntata di Live - Non è la D'Urso, la...

Balotelli contro Barbara D'Urso : 'Vergognati - hai campato mesi su Mia figlia' : In queste ore il calciatore Mario Balotelli si è reso protagonista di un duro sfogo contro la conduttrice Barbara D'Urso in seguito alle scuse pubbliche di Fabrizio Corona. Mercoledì scorso, infatti, è andata in onda la prima puntata del nuovo varietà di Lady Cologno e tra gli ospiti c'è stato anche l'ex paparazzo. Corona ha presenziato in tale occasione per porgere pubblicamente le sue scuse alla conduttrice per lo scoop su suo figlio diffuso ...

Mario Balotelli attacca Barbara d'Urso : "Hai campato per mesi parlando di Mia figlia" : Nel corso della prima puntata di Live - Non è la d'Urso, il nuovo programma del prime time di Canale 5 del mercoledì condotto dalla stakanovista Barbara d'Urso, ha tenuto banco la riappacificazione tra la conduttrice campana e l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona.L'ex marito di Nina Moric ha chiesto scusa per le vicende del passato, tra cui aver fotografato suo figlio. La presentatrice lo ha perdonato ("Mio figlio non lo so"), per poi ...

Antonella Mosetti : “Mia figlia rovinata dalla chirurgia estetica” : Ospite di Mattino Cinque, Antonella Mosetti ha raccontato il dramma vissuto da sua figlia Asia Nuccetelli, che si è sottoposta a molti interventi chirurgici tra cui una rinoplastica e diverse punture di acido ialuronico. Dopo il primo intervento al naso però, sono arrivate anche le critiche talvolta molto dure, tanto da spingere la ragazza ad abbandonare la tv. “Non è mai stata una ragazza che voleva apparire, però l’odio mediatico ...

Benedetta Parodi in lacrime per lo scherzo delle Iene : “Paura mostruosa per Mia figlia” : La conduttrice ha commentato su Instagram la reazione allo scherzo orchestrato dal programma: "Ho provato disagio, non ero...

Il papà no vax sfida la scuola : “Non farò cacciare Mia figlia” : Non è la solita sveglia a casa di Loris e Anna Maria Mazzorato. Oggi si entra a scuola soltanto con il certificato di vaccinazione e Anita, la più grande delle due figlie, è stata informata di quali conseguenze avrà sulla sua vita la nuova norma. La legge Lorenzin prevede l’obbligo della vaccinazione per le iscrizioni all’asilo nido e alla scuola m...

Alessia Marcuzzi - la figlia Mia si è ferita : come sta dopo l’incidente : Alessia Marcuzzi spaventata: la figlia Mia ha avuto un piccolo incidente La conduttrice dell’Isola dei Famosi Alessia Marcuzzi è al centro degli attacchi e delle critiche dopo il vergognoso confronto tra Corona e Fogli, dove l’ex re dei paparazzi ha confermato al cantante il tradimento della moglie Karin Trentini. La Marcuzzi si è concessa un po’ di sano relax in famiglia lontana da tutto e tutti. Alle preoccupazioni ...

