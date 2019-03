Memorandum Italia-Cina | rischi o opportunità? Ecco i numeri

Italia-Cina - il Memorandum passa senza modifiche. Conte : «Accordo non vincolante» : «Il memorandum con la Cina si firma, è un accordo quadro non vincolante, non è un accordo internazionale», ha annunciato Giuseppe Conte alla fine del vertice a Palazzo Chigi...

Alessia Amighini (ISPI) : "Con la firma del Memorandum l'Italia aderisce agli obiettivi dichiarati dalla Costituzione del Partito Comunista di Xi" : l'Italia primo vero tassello di un progetto geoeconomico così rilevante per il presidente Xi Jinping da essere stato inserito nella Costituzione del Partito Comunista Cinese. Proprio tra la Costituzione del PCC come modificata meno di due anni fa e il Memorandum per aprire all'Italia la Via della Seta emergono somiglianze che rendono più che motivate le preoccupazioni espresse dagli alleati occidentali nei confronti dell'Italia. Ed ...