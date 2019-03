Mela cotta | ricette | torte e varietà

ideegreen

(Di venerdì 15 marzo 2019)Per chi non sa cucinare con fantasia, laè un piatto da malato, un rimedio della nonna utile da sfoderare in caso di malanni invernali oppure di stitichezza. Non sa cosa si perde! E’ vero che si tratta di un piatto leggero e di facile digestione, e con proprietà lassative molto apprezzate, ma è vero anche che si può trasformare in un dessert delizioso quando viene cucinato nel modo giusto e con un po’ di creatività(altro…)Idee Green.

NuovoNickname : @wolfPris prima la mela cotta, i denti, rosario e copertina - rebeIiously : @Asdfghjklgron Però ora me ne viene un altro simile: perché si dice “cadere come una pera cotta” e non come una mel… - rramanz : @LaStampa La mela è cotta -