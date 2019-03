Mbappè-Juventus | è guerra con il Real Madrid di Zinedine Zidane

Juventus - Mbappé il sogno di Paratici e Agnelli : il piano : Juventus Mbappé – Tra vari incroci di mercato che potrebbero andare a rinforzare la Juventus in vista della conquista della Champions League c’è anche Mbappé. Il fenomeno francese, campione del mondo con la sua Nazionale e votato da moltissimi come il miglior giovane degli ultimi anni, è il sogno dei bianconeri. Paratici, ds della Juventus, […] L'articolo Juventus, Mbappé il sogno di Paratici e Agnelli: il piano proviene da ...

Mbappè-Juventus - il sogno nel cassetto : cosa c’è di vero? I dettagli : MBAPPè JUVENTUS- Come evidenziato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, la Juventus osserva molto attentamente l’evolversi della situazione legata a Mbappè. Un accostamento definito “fantasioso” dallo stesso Paratici nel corso delle scorse settimane, ma che potrebbe avvicinare l’attaccante del PSG alla Juventus in vista della prossima estate. Ovviamente, attualmente non esiste alcun tipo di trattativa, ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo Mbappé per una squadra da sogno (RUMORS) : Il sogno della Juventus per la prossima stagione risponde al nome di Kylian Mbappé, attaccante francese classe 1998. Stiamo parlando di uno dei migliori giocatori al mondo, che a soli vent'anni ha vinto la Coppa del Mondo con la sua nazionale. Mbappé, infatti, è stato uno dei protagonisti assoluti della vittoria della Francia al Mondiale in Russia e sta facendo benissimo al Paris Saint Germain, dove è il capocannoniere della squadra. Il ...

Mbappè-Juventus - Paratici fa sognare i tifosi : c’è una nuova conferma : MBAPPè JUVENTUS- Come riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, Fabio Paratici sarebbe stato assediato dai tifosi della Juventus dopo la clamorosa rimonta dei bianconeri nei confronti dell’Atletico Madrid. Un assedio figlio di una richiesta ben precisa da parte del popolo biancore: Mbappè. Di fatto, la richiesta dei tifosi della Juventus sarebbe chiare e lampante. A confermare […] More

Juventus - Mbappé il sogno di Paratici e Agnelli : il piano : Juventus Mbappé – Tra vari incroci di mercato che potrebbero andare a rinforzare la Juventus in vista della conquista della Champions League c’è anche Mbappé. Il fenomeno francese, campione del mondo con la sua Nazionale e votato da moltissimi come il miglior giovane degli ultimi anni, è il sogno dei bianconeri. Paratici, ds della Juventus, […] L'articolo Juventus, Mbappé il sogno di Paratici e Agnelli: il piano proviene da ...

Juventus - Mbappé il sogno di Paratici e Agnelli : il piano : Juventus Mbappé – Tra vari incroci di mercato che potrebbero andare a rinforzare la Juventus in vista della conquista della Champions League c’è anche Mbappé. Il fenomeno francese, campione del mondo con la sua Nazionale e votato da moltissimi come il miglior giovane degli ultimi anni, è il sogno dei bianconeri. Paratici, ds della Juventus, […] L'articolo Juventus, Mbappé il sogno di Paratici e Agnelli: il piano proviene da ...

Mbappè-Juventus - Al-Khelaifi sfida Paratici : “Kylian via da Parigi? Lui…” : Mbappè-Juventus – Si complicano i piani bianconeri. Il Psg si tiene stretto i suoi gioielli. Al-Khelaifi, presidente del club parigino ha parlato a Marca del futuro di Neymar e Mbappé, quest’ultimo accostato anche alla Juventus. Paratici vuole regalare un altro colpo da 90 al popolo bianconero dopo Cristiano Ronaldo e negli ultimi mesi si è […] More

Mbappè-Juventus - ecco come Paratici finanzierà il colpo estivo : MBAPPè JUVENTUS- Secondo quanto riportato dai colleghi francesi di “Le10Sport”, la Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di mettere le mani su Mbappè in maniera reale e concreta. come riportata il quotidiano francese, il PSG potrebbe entrare nell’ottica delle idee di cedere il suo gioiellino per questioni di fair play finanziario, aspetto che potrebbe giocare […] More

Dalla Francia : Kylian Mbappé potrebbe andare alla Juventus : Le indiscrezioni su Kylian Mbappé e la Juventus si susseguono, oramai, da diversi mesi. E fino a questo momento Fabio Paratici mantiene un profilo basso sulle reali intenzioni della società bianconera nei confronti del talento del PSG. Comunque, recentemente fonti interne francesi hanno confermato, almeno indirettamente, che il giovane campione del mondo potrebbe cambiare maglia già da questa estate. A rivelarlo è stato il quotidiano sportivo ...

Mbappè-Juventus - dalla Francia annunciano : può vestire bianconero! : MBAPPè JUVENTUS- Nuovo colpo di scena per quel che riguarda il futuro di Mbappè. Secondo quanto riportato da “Le 10 Sport“, il PSG starebbe valutando attentamente il futuro dell’attaccante francese, il quale potrebbe essere legato alle questioni del fair play finanziario. Di fatto, secondo quanto riportato dai colleghi francesi, il PSG potrebbe entrare nell’ottica delle […] More

Juventus-Mbappè - il sogno bianconero per l’estate : JUVENTUS MBAPPE’, il francese o Salah per l’estate – Ieri sera all’Old Trafford ha dato ulteriore dimostrazione, qualora ce ne fosse stato bisogno, della sua classe sconfinata. Kylian Mbappè nell’andata degli ottavi di finale di Champions League ha retto praticamente da solo tutto l’attacco dei parigini: considerate infatti le assenze di Neymar e Cavani era […] L'articolo Juventus-Mbappè, il sogno ...

Calciomercato Juventus - in estate potrebbero arrivare Mbappé e Zaniolo : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Agnelli e Paratici vorrebbero costruire una squadra stellare per la prossima stagione e in estate potrebbe arrivare un fuoriclasse di livello internazionale dopo il colpo Cristiano Ronaldo della scorsa stagione. Molto dipenderà dal mercato in uscita, dal momento che sarà necessario almeno un sacrificio per arrivare a garantirsi le prestazioni di un campione. ...

Mbappè-Juventus - altro colpo alla CR7 : ecco perché si può davvero : Mbappè-Juventus- Dopo l’affare Cristiano Ronaldo, la Juventus si prepara al nuovo colpo di mercato ad effetto. Come anticipato nei mesi scorsi, Paratici starebbe valutando la possibilità di mettere le mani in maniera concreta sul giocatore francese. Un nuovo colpo estivo che potrebbe far gioire il popolo bianconero, ma giusto procedere con estrema cautela. perché è […] More