Matteo Renzi | il sondaggio tombale di Nicola Piepoli | cosa pensano gli elettori dei

Matteo Renzi e Marine Le Pen - scontro in diretta : "Io ho preso più voti di Matteo Salvini" : "Signora Le Pen, la prego, studi quanto avviene in Italia prima di parlare". Matteo Renzi appare in collegamento con un celebre talk show francese e si scaglia contro Marine Le Pen, ospite in studio. A fare scattare Renzi è l'accusa mossa dalla Le Pen nei confronti dell'ex presidente del Consiglio d

La lezione europeista di Matteo Renzi a Marine Le Pen (e a Salvini) : Parigi. Erano quasi le 23.00 quando l’ex premier italiano Matteo Renzi è intervenuto all’“Emission politique”, il talk-show politico più seguito di Francia, che va in onda ogni giovedì su France 2. In collegamento da Londra, dove si trovava per presentare il suo ultimo libro, “Un’altra strada”, Renz

Matteo Renzi a Londra - tra ritardi - autoironie e frecciate : "Corbyn? Vale meno di un decimo di Blair" : L'intervento per presentare il suo libro "Un'altra strada" doveva durare un'ora, ma Matteo Renzi ha fatto 40 minuti di ritardo e ha quindi dovuto contenere il suo discorso alla Christopher Ingold Building ospite dell'Italian Society dell'Ucl. A raccontarlo è Londra Italia. Il Giornale di Londra.A Londra, parlando di #UnAltraStrada coi giovani italiani. Tutti sconvolti dal caos #Brexit: nessuno sa come finirà. Hanno vinto un ...

Matteo Renzi per rilanciare i comitati civici cala il pezzo da 90 Rosato. Fuoco amico su Nicola ZIngaretti? : "I comitati civici sono uno strumento interessante per chi vuole impegnarsi. Dalla settimana prossima Ettore Rosato affiancherà Ivan (Scalfarotto, ndr) nella parte organizzativa". Queste poche parole contenute nella eNews inviata quest'oggi da Matteo Renzi hanno creato scompiglio tra gli addetti ai lavori. Come interpretare la mossa dell'ex premier? Perché annunciarla proprio oggi?I comitati 'Ritorno al futuro' sono stati sin ...

Matteo Renzi : “Governo non cadrà su Tav - ma dopo le europee aumenterà le tasse e si spaccherà” : Matteo Renzi dà la sua previsione sulla caduta del governo Lega-M5S: "Questo governo non cade sul singolo provvedimento perché pur di mantenere la poltrona staranno insieme su tutto. dopo le elezioni europee dovranno aumentare le tasse e si spaccheranno. Nei prossimi mesi la situazione economica purtroppo peggiorerà"Continua a leggere

Tav - Matteo Renzi : “L’atteggiamento del governo ci fa più male del Bunga Bunga di Berlusconi” : Per il senatore del Pd ed ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, "l'atteggiamento del governo ci fa più male a livello internazionale del Bunga Bunga di Berlusconi". Il riferimento è soprattutto alla questione Tav, ma non solo: Renzi critica anche l'incontro di Di Maio con i gilet gialli e la mancata presa di posizione sul Venezuela.Continua a leggere

Matteo Renzi a L'aria che tira attacca Matteo Salvini : "Vediamo chi si brucia prima" : "Io sono stato presidente per tre anni, Matteo Salvini vediamo. In un anno non ha risolto nessun problema". Matteo Renzi, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, attacca il ministro dell'Interno: "Vediamo chi si brucia prima". L'ex premier del Pd aggiunge che "l'atteggiamento del governo s

Matteo Renzi : 'La vicenda Tav? Incredibile presa in giro' : Dopo essere stato ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa", Matteo Renzi è tornato in Rai non solo per promuovere il suo nuovo libro, "Un'altra strada" (edito da Marsilio), ma anche per parlare, ancora una volta, della situazione politica italiana. L'ex premier, intervistato questo pomeriggio da Lucia Annunziata nel programma di Rai 3, "Mezz'ora in più", si è scagliato contro il Governo Lega-Movimento 5 Stelle su una delle questioni più calde ...

Matteo Renzi a Mezz'ora in più : "Sulla Tav solo fuffa - un'incredibile presa in giro" : "È solo fuffa, in Amici Miei si sarebbe definita una supercazzola, un'incredibile presa in giro. Prendono un piccolo parere giuridico per portare avanti il Governo, ma nel frattempo va indietro l'Italia". A dirlo è Matteo Renzi, intervistato a Mezz'ora in più, su Raitre, commentando la strategia del Governo sulla Torino-Lione. "Bisogna dire sì alle infrastrutture" aggiunge il senatore Pd, "il collegamento Torino-Lione ...

In 400 per Matteo Renzi a Civitanova : «Salvini? Una Chiara Ferragni mancata» : E allora oggi voglio affrontare la politica così, senza alimentare divisioni e polemiche, salire sui pedali, dare la borraccia o prenderla, affinchè ciascuno di noi possa dare il meglio fino alla ...

Matteo Renzi - Pietro Senaldi e i quattro sospetti sui giudici e le indagini ai genitori dell'ex premier : Il Tribunale del Riesame ha revocato gli arresti domiciliari per il padre e la madre di Matteo Renzi e chi ci capisce qualcosa è bravo. Tre settimane fa i genitori dell' ex premier, caso unico nella storia d' Italia, erano stati costretti in casa e giusto la settimana scorsa il giudice per le indagi