Masha e Orso | nella fabbrica del cartoon che viene dal freddo 

Masha e Orso è davvero un innocente cartone animato? Ecco cosa hanno scoperto alcuni esperti : Masha e Orso è uno di quei cartoni animati che sono entrati in punta di piedi nei palinsesti delle televisioni italiane dedicate ai bambini e che si sono imposti su molti altri. I piccoli vanno pazzi per la monellina Masha e per il burbero e tenero Orso. Ma da un paio d’anni alcuni esperti, analizzando la serie animata, hanno teorizzato una sorta di complotto che potrebbe in realtà celarsi dietro alle vicende raccontate puntata per ...