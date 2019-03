Marte | la Nasa vuole una donna per il primo sbarco sul Pianeta Rosso

Esplorazione spaziale - NASA : la prima impronta su Marte potrebbe essere di una donna : Parlando del futuro dell’Esplorazione spaziale, l’amministratore capo della NASA, Jim Bridenstine, ha dichiarato a “ScienceFriday” che potrebbe essere di una donna la prima impronta umana su Marte, e al femminile anche il ritorno sulla Luna. “Non vediamo l’ora di vedere la prima donna sulla Luna“, ha aggiunto Bridenstine. Nell’intervista l’amministratore ha ricordato anche tra pochi giorni è ...

Marte - il sogno della Nasa 'di trovare potenzialmente vita su un altro pianeta'. E i privati che forniranno un 'passaggio' : "Un budget che finanzia la nostra abilità di raggiungere un altro mondo, e di trovare potenzialmente vita su un altro pianeta ". Gateway, la stazione orbitante lunare che guarda verso Marte L'...

Marte - il sogno della Nasa “di trovare potenzialmente vita su un altro pianeta”. E i privati che forniranno un “passaggio” : Uomini e robot in cammino sulle sabbie argentate della Luna. Una stazione spaziale che orbita sulle loro teste come ponte tra la Terra e il nostro satellite. E, più lontano, un drone elicottero che svolazza su Marte, mentre una sonda preleva campioni di roccia ‘aliena’ da riportare sulla Terra. Sembra la sceneggiatura di un film di fantascienza, ma nei prossimi decenni dovrebbe divenire realtà. Parola dell’amministratore capo della Nasa, Jim ...

Spazio - la NASA annuncia : “entro il 2028 torneremo sulla Luna - poi andremo su Marte” : “andremo sulla Luna nel prossimo decennio, con nuove tecnologie e sistemi innovativi per esplorare più località sulla superficie Lunare che mai. Questa volta, quando andremo sulla Luna, resteremo. Useremo ciò che impararemo mentre viaggiamo verso la Luna per fare il prossimo balzo gigantesco: mandando gli astronauti su Marte”. Lo ha annunciato il direttore della NASA, Jim Bridenstine, in una dichiarazione diffusa dalla stessa agenzia ...

La Nasa : “Astronauti sulla Luna di nuovo entro dieci anni - ma l’obiettivo è Marte” : “La Luna è il terreno di prova. Marte è l’obiettivo dell’orizzonte”. Jim Bridenstine, amministratore della Nasa, annuncia al mondo che l’uomo è pronto a tornare sul satellite e lo fa nel 50° anniversario dello sbarco. La nuova impresa, la nuova missione con l’obiettivo di riportare gli astronauti lì nel Mare della Tranquillità entro dieci anni è solo il primo passo per un progetto più grande e ambizioso: il ...

Patate su Marte? La scienza di The Martian spiegata dalla NASA : Per i 50 anni dell'allunaggio si torna a parlare di missioni umane nello Spazio. Ma la nuova Luna della NASA è Marte. Sebbene l'agenzia spaziale americana non abbia accantonato l'idea di un ritorno ...

Marte : rover Curiosity entra in 'modalità sicura' per quattro giorni - Nasa non sa perché : Tutto è cominciato il 15 febbraio, ma soltanto adesso le autorità hanno diffuso la notizia. Per ben quattro giorni il rover Curiosity della Nasa, attualmente impegnato su Marte, è andato da solo in 'modalità sicura' di protezione. Ora gli esperti assicurano che tutto è tornato alla normalità, ma stanno cercando di comprendere cosa abbia generato lo strano comportamento del robot sul pianeta rosso. Curiosity entra in 'modalità sicura' senza ...

Isolati come in un viaggio verso Marte : la NASA testa resistenza e punti deboli degli astronauti : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Spazio - la Nasa conferma la morte del rover Opportunity su Marte : Houston, 13 feb., askanews, - Doveva vivere solo per 90 giorni e percorrere all'incirca un Km su Marte, invece il rover Opportunity della Nasa si è dimostrato uno straordinario esempio di resilienza ...

Spazio - Nasa conferma 'morte' del rover Opportunity su Marte : Roma, 14 feb., askanews, - La Nasa ha confermato che il rover Opportunity, che viaggiava su Marte dal 2004 ma non comunicava da giugno 2018, è permanentemente fuori servizio. 'Dichiaro la missione ...

Spazio - Nasa : “La missione Opportunity su Marte è finita” : La Nasa ha dichiarato conclusa, dopo oltre 14 anni, la missione di Opportunity su Marte, vista l’impossibilità di contattare il rover sul pianeta rosso. “Dopo oltre 800 tentativi di contattare Opportunity, oggi annunciamo la fine della missione di successo su Marte“, ha twittato Jim Bridenstine, amministratore della Nasa. “Opportunity -arrivato su Marte nel 2004- avrebbe dovuto esplorare il Pianeta Rosso per 90 giorni, ha ...

Spazio - Marte : sonda Nasa Maven si prepara all'arrivo di Mars 2020 : Roma, 13 feb., askanews, - Manovre in corso per Maven, Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN,, la sonda della Nasa che da oltre 4 anni è impegnata a svelare i segreti dell'atmosfera di Marte. In ...

Marte : la NASA si prepara a dire addio al rover Opportunity : La NASA ha effettuato nelle scorse ore l’ultimo tentativo di ristabilire un contatto con il rover Opportunity, la sonda che opera sul suolo di Marte, a distanza di otto mesi dall’ultimo messaggio ricevuto. L’Agenzia ha anche fissato una riunione oggi con il capo dell’agenzia e con tutti i responsabili della missione Opportunity, che in ogni caso dovrà essere ufficialmente dichiarata conclusa. Opportunity era atterrato su ...

Spazio - la NASA svela i piani per la base lunare - “Marte e oltre” : “Questa volta andremo sulla Luna per restare” : Neil Armstrong e Buzz Aldrin sono state le prime due persone a mettere piede sulla Luna nel 1969. Da allora un totale di 12 persone ci è riuscito: gli ultimi due, Gene Cernan e Harrison Schmitt, hanno compiuto il loro viaggio nel 1972. Ora la NASA sta progettando di mandare di nuovo l’uomo sulla Luna e questa volta i piani sono a lungo termine. Piuttosto che inviare degli astronauti sulla Luna per poi farli tornare indietro subito dopo, come ...