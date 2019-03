Marotta | ' Nessuna novità su Icardi'

Inter - Marotta sgonfia il caso Icardi : "Nessuna rottura con Mauro" : Giuseppe Marotta , come di consueto, si è presentato davanti alle telecamere di Sky Sport per rispondere alle domande prima del match contro il Cagliari. L'amminstratore delegato dell'Inter, come sempre, si è mostrato impassibile e sereno circa il tema che tiene banco da ormai 16 ...

Inter - Marotta : "Nessuna rottura con Icardi" : Dopo la lettera di Icardi , l'Inter risponde con il proprio a.d. Marotta che Interviene prima del match col Cagliari: "Di questo argomento se ne è parlato e se ne parla ancora, quando invece stasera ...

Inter - Marotta non ha fretta : “rinnovo di Icardi? Nessuna scadenza - abbiamo un impegno con Wanda Nara” : Il direttore generale dell’Inter ha parlato del rinnovo di Mauro Icardi, sottolineando come non sia prevista alcuna scadenza al momento Quella appena iniziata potrebbe essere la settimana decisiva per il rinnovo di Mauro Icardi, l’Inter infatti potrebbe presentare una proposta per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2021. Spada/LaPresse Sulla questione si è soffermato Beppe Marotta, Intervenuto prima del match di ...

Icardi - Marotta : "Nessuna tensione. Parlerò con Wanda del rinnovo" : Poco prima del fischio di inizio di Inter-Sampdoria , l'ad del club nerazzurro Giuseppe Marotta ha rilasciato delle importanti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il fulcro della chiacchierata è stato come da previsioni il caso Icardi. DISGELO - Nel primo pomeriggio la moglie nonché agente dell'argentino, Wanda Nara , aveva pubblicato un tweet dal sapore ...

Inter - Marotta : ''Icardi? Nessuna tensione - offriremo rinnovo'' : MILANO - Mauro Icardi e Wanda Nara sono a San Siro per assistere a Inter-Sampdoria. La moglie del centravanti, assente per infortunio, aveva dato appuntamento allo stadio con un tweet: 'Ore 18. Forza ...

Inter - summit di mercato tra la dirigenza e Spalletti. Marotta : "Perisic? Nessuna offerta concreta" : Ore calde in casa Inter. C'è innanzitutto il caso Perisic: il croato ha chiesto di andare via. Chi eventualmente per sostiturlo? Ma non solo. E il tutto è nel menu della cena in un ristorante di ...