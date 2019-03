Mario Balotelli attacca Barbara d' Urso | Hai campato per mesi parlando di mia

Balotelli distrugge Barbara D’Urso : “vergognati!” Il post indignato di super Mario : Mario Balotelli ha inveito sui social contro Barbara D’Urso: in passato la vita privata del calciatore è stata spesso tirata in ballo all’interno dei programmi tv della conduttrice Barbara D’Urso nel mirino di Mario Balotelli. Il calciatore del Marsiglia ha inveito contro la conduttrice tv attraverso un post Instagram molto duro nel quale super Mario ha tirato in ballo i tempi quando la D’Urso parlava frequentemente ...

Gol ed esultanze sui social : Balotelli è tornato Super Mario : Mario Balotelli è tornato Super Mario . Marsiglia è ai suoi piedi, la Francia lo celebra come dimostra la prima pagina di lunedì del quotidiano sportivo L'Equipe. L'attaccante, arrivato a gennaio alla ...

Mario Balotelli - la follia 'alla Totti'. Selfie dopo il gol in rovesciata - ma guardate l'omino dietro... : Mario Balotelli come Francesco Totti. Ieri, durante Marsiglia-St. Etienne, SuperMario ha segnato il gol del vantaggio in rovesciata, si è fatto portare il suo telefonino e ha postato il video dei ...

L'ultima di Mario Balotelli : celebra il gol con una Story su Instagram dal campo : Roma - Mario Balotelli ne fa un'altra delle sue. Impegnato con la maglia numero 9 del Marsiglia nella sfida contro il St. Etienne, SuperMario va in gol già al 12' , con un tiro di destro da posizione ...

Gol Balotelli - altro show con il Marsiglia per SuperMario : rete pazzesca in acrobazia [VIDEO] : GOL Balotelli – Si sta giocando una giornata importante valida per la Ligue 1, in campo il Marsiglia contro il St.Etienne. Continua il momento magico dell’attaccante Mario Balotelli, Supermario ancora in gol con una rete pazzesca, in acrobazia poi prende il cellulare e fa una storia in diretta. Balotelli pronto a convincere sempre di più Roberto Mancini per un posto in Nazionale, nel frattempo è diventato un idolo per i tifosi ...

Altra delusione amorosa per Balotelli - SuperMario perde le speranze : “destinato a rimanere single a vita” : Mario Balotelli torna single, dopo essere comparso sui social accanto ad una donna misteriosa fa marcia indietro: “ho perso le speranze” Pensavate fosse la volta buona per Mario Balotelli? Vi sbagliavate! Il calciatore in forza al Marsiglia, dopo aver pubblicato sui social una serie di scatti accanto ad una donna misteriosa, insieme a dediche romantiche per lei, ha fatto marcia indietro su Instagram. L’attaccante del ...

«C’è Posta per Te» : Mario Balotelli - che regala un’auto da 13mila euro : Mario Balotelli e la figlia PiaMario Balotelli e la figlia PiaMario Balotelli e la figlia PiaMario Balotelli e la figlia Pia«Mario, cosa sono 13mila euro per te?». Pio e Amedeo ne fanno un’altra delle loro. E sempre ai danni di Mario Balotelli che, in una vecchia puntata di Emigratis, stremato dall’insistenza della coppia, si era lasciato andare e aveva dato agli scrocconi quasi 6mila euro. Stavolta il prezzo da pagare è più alto e ...

Balotelli costretto a sborsare 12 mila euro per Pio e Amedeo - SuperMario compra un’auto a C’è Posta Per Te [VIDEO] : Mario Balotelli a C’è Posta Per Te’: il calciatore del Marsiglia, vessato dalle richieste di Pio e Amedeo, acquista un’auto per Gabriele A ‘C’è Posta per Te’ Mario Balotelli è grande protagonista della puntata. Maria De Filippi lo convoca in trasmissione grazie alla ‘chiamata’ di Pio e Amedeo. Il duo comico, dopo aver fatto visita al calciatore a Nizza con il programma ...