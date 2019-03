Maria De Filippi contro la Carlucci | gli ospiti del Serale di Amici

Ricky Martin coach ad Amici 18 - è ufficiale : la sorpresa di Maria De Filippi : Serale Amici 2019, Maria De Filippi spiazza il suo pubblico con il primo direttore artistico Oggi è stata registrata una nuova puntata di Amici 18, quella che andrà in onda domani, ed è stato rivelato il nome del primo coach del Serale. Un direttore artistico internazionale, tra i tantissimi nomi che sono circolati in queste […] L'articolo Ricky Martin coach ad Amici 18, è ufficiale: la sorpresa di Maria De Filippi proviene da Gossip e Tv.

Amici - Mahmood ospite in studio di Maria De Filippi : Domani 16 marzo andrà in onda su Canale 5 l'appuntamento del sabato pomeriggio di Amici 18, nonché lo sprint finale per la corsa al Serale, per cui sono 9 al momento i ragazzi della scuola ad aver ottenuto la maglia. Nella puntata del talent show sarà ospite in studio il vincitore di Sanrermo Alessa

Uomini e Donne - Maria De Filippi dubbiosa : Gemma Galgani rischierebbe il posto (RUMORS) : Cosa sta succedendo a Gemma Galgani? Nell'ultimo periodo, infatti, la protagonista assoluta del Trono Over sembra aver perso gran parte dei consensi per il comportamento che sta avendo con Rocco Fredella. Dopo aver rifiutato la proposta del cavaliere di fidanzarsi in una location da sogno, la dama di Uomini e Donne è stata attaccata da molti telespettatori, che la accusano di stare in tv solo per visibilità e non per cercare il vero amore. ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi furiosa con i volti del Trono Over : provvedimenti in arrivo : I protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne iniziano a infastidire Maria De Filippi. La conduttrice del dating show sarebbe ormai sempre più stufa delle continue liti che avvengono in studio. ...

Amici di Maria De Filippi : ex ballerino condannato per omicidio : Amici di Maria De Filippi: ballerino condannato a 20 anni dopo un omicidio È notizia dell’ultima ora, riportata anche da siti internazionali, un ex ballerino di Amici è stato condannato a 20 anni di carcere. Il suo nome è Marcus Bellamy, ex professionista del talent di Maria De Filippi, noto per aver lavorato in diversi spettacoli di Broadway, per essere stato nel corpo di ballo dei tour di alcuni cantanti e in musical importanti come Spider ...

News Uomini e Donne : tronista di Maria De Filippi è diventata mamma : Giorgia Lucini di Uomini e Donne mamma: l’annuncio dell’ex tronista di Maria De Filippi La popolare ex tronista del dating show quotidiano di Canale 5, Giorgia Lucini, è diventata mamma. Ad annunciarlo è stata proprio quest’ultima, pubblicando una foto della porta della sala parto dell’Ospedale su instagram, e nella didascalia ha rivelato senza indugio alcuno: “È nato Riccardo”. Per chi non lo sapesse il padre ...

Serale Amici 2019 - anticipazioni : Maria De Filippi riceve un appello : Amici 18, anticipazioni Serale: Cristina D’Avena fa un appello a Maria De Filippi Ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale NuovoTv Cristina D’Avena, facendo un vero e proprio appello a Maria De Filippi, per l’edizione Serale di Amici 2018/2019, che partirà fra qualche settimana. Nell’intervista la regina delle sigle dei cartoni animati ha definito Amici di Maria De Filippi “un vero ...

Amici - un durissimo scontro dietro le quinte : la bomba - chi lascia il programma di Maria De Filippi : Indiscrezioni pesantissime su Amici di Maria De Filippi. In questo caso non si parla dei concorrenti che prenderanno parte al serale del talent di Canale 5, ma di ciò che secondo quanto riporta TvBlog sarebbe accaduto dietro le quinte, dove si sarebbe consumata la rottura tra la conduttrice e Luca T

C'è posta per te - l'ultima puntata per seppellire la Rai : dicono che in studio da Maria De Filippi... : Si avvicina l'ultima puntata di C'è posta per te, la corazzata del sabato sera di Maria De Filippi in onda su Canale 5. E la redazione dà conto del super-ospite per l'epilogo di questa stagione: niente meno di una delle più famose star di Hollywood, ovvero Julia Roberts, che sarà negli studi di Medi

Spuntano indiscrezioni sul direttore artistico del serale di Amici di Maria De Filippi : cosa ne sarà di Luca Tommassini? : Trapelano nuove indiscrezioni sul direttore artistico del serale di Amici di Maria De Filippi. Per il momento, rimane fissata la data di inizio nel 30 marzo, mentre si attendono i nomi dei due coach che guideranno le squadre della fase finale che potrebbe tornare anche in differita. Secondo quanto riporta Blogo, sarebbe già pronto l'addio di Luca Tommassini, approdato in Mediaset dopo l'addio a X Factor e protagonista della fase conclusiva ...

Maria De Filippi choc : “Siete il reparto po**o di Uomini e Donne” : Uomini e Donne: Maria De Filippi ironizza su Gianni Sperti e Tina Cipollari Ieri Uomini e Donne ha superato ampiamente i tre milioni di telespettatori grazie allo show di Gemma Galgani confermandosi come uno dei programmi di punta di Canale 5, la quale sta soffrendo sempre di più con gli show in prima serata. Uno dei punti fissi del talk show di Maria De Filippi è senz’altro la presenza degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti i ...

C'è posta per te - Maria De Filippi in imbarazzo. Veronica e Daniele - corna estreme : 'Quando ero incinta...' : 'Brava'. Anche Maria De Filippi getta la spugna. In studio a C'è posta per te ci sono Andrea e Veronica , marito e moglie in crisi. L'uomo è in tv a Canale 5 per chiedere perdono alla donna, che ha ...

Ascolti Tv 9 marzo 2019 - in 5 milioni e mezzo applaudono Maria De Filippi : Ascolti Tv di sabato 9 marzo 2019. Oltre 5 milioni e mezzo di media spettatori per C'è posta per te su Canale 5. Share al 29% con ospiti di Maria De Filippi, tra gli altri, Gabriel Garko, Francesco ...