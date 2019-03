Maresciallo scopre l' ex moglie con l' amante | scatta foto compromettenti e li ricatta

ilgiornale

(Di venerdì 15 marzo 2019) Ha sorpreso l'exin compagnia dell'assessore, li ha sequestrati nell"appartamento, li hagrafati insieme e dunque li hati per vendetta. La vicenda in quel di Benevento, dove il responsabile della tentata estorsione - undei vigili urbani - è stato arrestato dalle forze dell"ordine.L'uomo, di 59 anni, è accusato di sequestro di persona, violenza privata, estorsione, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia ai danni, a vario titolo, della exe dell'uomo con cui la donna ha iniziato una nuova relazione.Sono le accuse che hanno portato agli arresti domiciliari undei vigili urbani di Piedimonte Matese di 59 anni, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura, retta da Aldo Policastro e dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, come scrive Il ...

