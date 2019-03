Marco Maddaloni - la moglie Romina offesa dalla Gialappa's : "L euro Isola le avrebbe fatto perdere qualche kg" : L'arrivo di Romina , moglie di Marco Maddaloni , su L'Isola dei famosi ha scatenato l'ironia della Gialappa's Band , ma in pochi hanno apprezzato i commenti del trio comico. Grazie alla decisione dei ...

Isola dei Famosi - la battuta della Gialappa’s Band sul peso della moglie di Marco Maddaloni : Dopo il “caso Fogli”, a far indignare il pubblico dell’Isola dei Famosi è stata una battuta fatta dalla Gialappa’s Band e che ha come protagonista la moglie di Marco Maddaloni. Tutto è iniziato con il naufrago Maddaloni che ha confessato di sentire molto la mancanza della famiglia. Alessia Marcuzzi ha deciso così di fargli una sorpresa e gli ha mandato la moglie Romina in Honduras. Quando si sono incontrati, i due si sono ...

Isola dei Famosi - la battuta della Gialappa's sul peso della moglie di Marco Maddaloni ha indignato tutti : Scoppia un nuovo caso all' Isola dei Famosi . La moglie di Marco Maddaloni è sbarcata in Honduras per riabbracciare il marito, ma al pubblico non sfugge una battuta infelice della Gialappa's riguardo ...

Marco Maddaloni - la moglie Romina offesa dalla Gialappa's : "L'Isola le avrebbe fatto perdere qualche kg" : L'arrivo di Romina , moglie di Marco Maddaloni , su L'Isola dei famosi ha scatenato l'ironia della Gialappa's Band , ma in pochi hanno apprezzato i commenti del trio comico. Grazie alla decisione dei ...

Marco MADDALONI/ Lo stratega rivela : 'si - voglio vincere' - Isola dei Famosi 2019 - : MARCO MADDALONI è lo stratega o no de L'Isola dei Famosi 2019? Intanto il judoka non ha timore a rivelare: 'Sì, voglio vincere'

Marco Maddaloni : figli - età e altezza. Chi è il judoka | Isola dei famosi : Marco Maddaloni: figli, età e altezza. Chi è il judoka | Isola dei famosi Chi è Marco Maddaloni Marco Maddaloni è nato a Napoli il 7 dicembre del 1984 ed è un campione di judo della Nazionale Italiana. È figlio di Giovanni Maddaloni e Caterina Iuliano e proprio il padre aveva una scuola di judo al centro di Napoli. Così, fin da piccolo, Marco ha imparato – insieme al fratello Giuseppe – le prime mosse di judo” La carriera di Marco ...

Isola dei Famosi - Luca Vismara contro Marco Maddaloni : L'Isola dei Famosi è sempre più infuocata a causa dei malumori tra i naufraghi, che ogni giorno si scontrano in nuove discussioni in un crescendo di intensità. Nelle ultime ore una delle liti più ...

Isola dei Famosi 2019 - Marco Maddaloni : "Luca? Falso - ha una parola cattiva per tutti" : Riccardo Fogli prende (da soli) dei tronconi di albero per alimentare il fuoco. Questo gesto di solidarietà, alle 8 di mattina, crea malumori nel resto del gruppo in particolare in Marco e Ghezzal.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, Marco Maddaloni: "Luca? Falso, ha una parola cattiva per tutti" pubblicato su Gossipblog.it 01 marzo 2019 16:29.

Marco Maddaloni eliminato?/ Video - sotto accusa : è un manipolatore - Isola dei Famosi - : Marco Maddaloni si è lasciato alle spalle le recenti polemiche e ha sancito la pace con Stefano Bettarini. Le news dell'Isola dei Famosi 2019

Isola dei Famosi 2019 - sesta puntata in diretta : Marco Maddaloni è uno stratega? : Soleil e Jeremias - Isola dei Famosi 2019 sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2019 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della sesta puntata 21.31: La sesta diretta incomincia con il riassunto della quarta settimana di gioco. Il ...

Eliminato L'Isola dei famosi del 20 febbraio - per i sondaggi è a rischio Marco Maddaloni : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con L'Isola dei famosi, il fortunato reality show condotto da Alessia Marcuzzi che tornerà in onda in prime time domani sera 20 febbraio con una nuova attesissima puntata. Dopo il buon successo della scorsa puntata, ecco che L'Isola proseguirà la sua messa in onda di mercoledì sera e questa dovrebbe essere la sua collocazione definitiva, salvo ulteriori cambi di palinsesto che verranno poi comunicati in casa ...

Isola 2019 - Bettarini attacca i naufraghi : la verità a Marco Maddaloni : Marco Maddaloni e Stefano Bettarini, tregua all’Isola dei famosi: il chiarimento Dopo la discussione sulla macchina del riso, Bettarini e Maddaloni all’Isola 2019 hanno finalmente chiarito. Ci sono stati dei malintesi, ma pare siano stati messi da parte. Nel daytime abbiamo infatti visto i due confrontarsi e chiedersi scusa. Marco ha voluto suggerire a Stefano […] L'articolo Isola 2019, Bettarini attacca i naufraghi: la verità ...

Marco Maddaloni ha barato? Bettarini fa un’insinuazione all’Isola : L’Isola 14: Bettarini fa una clamorosa rivelazione su Marco Maddaloni Questa quinta puntata della quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi è iniziata immediatamente con un incredibile scontro tra Stefano Bettarini e Marco Maddaloni. Il motivo? Il primo, qualche ora fa, è stato sorpreso dalla produzione a barare nel girare la ruota per ottenere il riso, mandando su tutte le furie il leader Maddaloni. E stasera i due hanno avuto ...

Bettarini e Marco - scontro all’Isola : Maddaloni ha mentito? Stefano senza freni : Bettarini e Marco all’Isola dei Famosi: scontro in diretta tra i due naufraghi scontro tra Stefano Bettarini e Marco Maddaloni all’Isola dei Famosi. Una discussione in diretta quella che avviene tra i due naufraghi nel corso della puntata del 13 febbraio, che vede protagonista la macchina del riso. In questi ultimi giorni, solo il leader […] L'articolo Bettarini e Marco, scontro all’Isola: Maddaloni ha mentito? Stefano ...