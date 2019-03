Mamma di 28 anni rimane paralizzata dopo aver preso la pillola anticoncezionale (Di venerdì 15 marzo 2019) Issy Fox, una giovane madre inglese di 28 anni, ha avuto un ictus dopo aver assunto la pillola anticoncezionale.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di venerdì 15 marzo 2019) Issy Fox, una giovane madre inglese di 28, ha avuto un ictusassunto laProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

HuffPostItalia : Mamma vendeva la figlia di 13 anni a 30 euro per fare sesso con gli anziani: 6 arresti nell'agrigentino - Maria39150525 : RT @AlePol65_2: Sono passati due anni, ma sei sempre accanto a me. #mamma - fam_cristiana : Miguel, 9 anni, con la mamma Lizeth in piazza a Milano per il #ClimateStrike #FridaysForFuture -