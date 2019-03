Made in Italy | Salvini presenta legge per togliere il marchio a chi produce all’estero

Comitato Leonardo premia le eccellenze del Made in Italy : riconoscimento a Elena Zambon : Il Made in Italy è un patrimonio che appartiene a tutti noi e dobbiamo tutelarlo e valorizzarlo perché porta ricchezza al Paese e ci consente di crescere contrastando il rallentamento dell'economia e ...

Brexit - Coldiretti : in 2019 vola export cibo Made in Italy - +17 - 3% : Roma, 19 mar., askanews, -La paura della Brexit fa volare del 17,3% nel 2019 le esportazioni di prodotti alimentari made in Italy nel 2019 in Gran Bretagna dove è corsa agli acquisti per fare scorte ...

L'America del Made in Italy Volano le esportazioni E le nostre aziende investono negli States : View Larger Image L'America del Made in Italy Volano le esportazioni E le nostre aziende investono negli States FOOD e tecnologia sono il binario su cui corrono gli affari italiani negli Stati Uniti, ...

Auto ed ambiente : dal salone di Ginevra i nuovi materiali in microfibra ecologica tutti Made in Italy : Ginevra – Ingresso trionfale di Dinamica® al salone di Ginevra 2019, uno dei più attesi eventi dedicati al futuro dell’Auto. Le elevate prestazioni e lo stile raffinato della prima microfibra ecologica made-in-Italy, combinati alla filosofia eco-conscious e animal-friendly dell’azienda che la produce (la MIKO di Gorizia), hanno conquistato il cuore di prestigiosi produttori dell’Automotive. Citroen, Jeep, Kia, Nissan, Mercedes-Benz, ...

Dinamica - la prima microfibra ecologica Made in Italy sbarca sulle novità del Salone di Ginevra 2019 : Al Salone di Ginevra, un elevato numero di modelli auto veste Dinamica, lo stile del made in Italy incontra la scelta di materiali eco-conscious Ingresso trionfale di Dinamica® al Salone di Ginevra 2019, uno dei più attesi eventi dedicati al futuro dell’auto. Le elevate prestazioni e lo stile raffinato della prima microfibra ecologica made-in-Italy, combinati alla filosofia eco-conscious e animal-friendly dell’azienda che la produce (la ...

Nuova Via della Seta - Coldiretti : in Cina mele - pere e uva da tavola Made in Italy sono vietate : mele, pere e uva da tavola Made in Italy sono vietate in Cina che non ne permette l’ingresso a causa delle barriere commerciali ancora presenti per le produzioni nazionali. E’ quanto denuncia la Coldiretti alla vigilia della firma dell’accordo sulla Nuova Via della Seta voluta dal presidente cinese Xi Jinping. Se infatti è stato rimosso nel 2016 il bando sulle carni suine italiane e nel 2018 le frontiere si sono aperte in Cina per l’erba medica, ...

Calabria - Wanda Ferro : 'tutelare le nostre eccellenze dal falso Made in Italy e dalle agromafie' : ... che con i suoi prodotti di qualità, registra un fatturato significativo per l'economia del territorio: parliamo di 39 milioni di euro alla produzione, e oltre 1600 operatori impegnati nella ...

Difficile tutelare il Made in Italy Lega - i punti deboli della proposta : Un elenco di marchi “storici” del Made in Italy contro la delocalizzazione selvaggia: è questo in estrema sintesi il tentativo targato Lega con cui il Salvimaio prova a interrompere il progressivo depauperamento del tessuto industriale italiano dopo decenni di assenza di una qualsivoglia politica industriale Segui su affaritaliani.it

Salvini sul Made in Italy : proposta legge per togliere il marchio a chi produce all'estero : Torna in auge l'argomento della tutela del 'Made in Italy', con il ministro dell'interno, Matteo Salvini, intenzionato più che mai a fare guerra a tutte quelle aziende che, pur mantenendo il proprio marchio italiano, spostano la loro produzione fuori dal territorio della nostra penisola. 'Vuoi il marchio italiano? Mantieni la produzione qui', si sostanzia in questa breve e concisa affermazione la proposta di legge che Salvini vorrebbe vedere ...

Via Seta - Di Maio : 'L'accordo spingerà il Made in Italy' : Significa più crescita, più economia, più sviluppo per le nostre imprese e più lavoro'. 'Mi auguro che la Lega sia della stessa idea' in merito alla Via della Seta e la libertà dell'Italia di ...

Le bollicine "Made in Italy" fanno impazzire gli Usa : Le bollicine trainano il 'made in Italy' vitivinicolo negli Stati Uniti. Gli ultimi dati del dipartimento del Commercio americano hanno il sapore di un'importante conferma per l'Italia che ha visto ...

Lega : proposta di legge in difesa del Made in Italy : ... intanto, da Matera, il leader pentastellato sposa la proposta di legge e la battaglia: "l'unica colonizzazione a cui dobbiamo ambire è quella del Made in Italy nel mondo, che deve colonizzare con la ...

Via della Seta - Di Maio : permetterà di esportare più Made in Italy nel mondo - : 'Via della Seta si firmerà e permetterà alle nostre imprese di esportare più made in Italy nel mondo e dunque anche in Cina. E' una buona occasione per la nostra economia e le nostre imprese. Ho letto che gli Usa sono preoccupati, non hanno nessun motivo. Loro rimangono il nostro principale alleato: ora dico Italia …