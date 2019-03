Macelleria Diaz | i poliziotti condannati costretti a risarcire lo Stato

open.online

(Di venerdì 15 marzo 2019) Dopo quasi vent'anni dalla «» - con questa espressione si fa riferimento ai fatti della scuolaavvenuti durante lo svolgimento del G8 di Genova nel 2001- i 27...

cogitosergiosum : RT @ppiersante: Per la legge dei grandi numeri c’é una certa probabilitá che molti dei manifestanti di oggi siano stati concepiti la notte… - Dn_Hll : RT @ppiersante: Per la legge dei grandi numeri c’é una certa probabilitá che molti dei manifestanti di oggi siano stati concepiti la notte… - comeH2O : RT @ppiersante: Per la legge dei grandi numeri c’é una certa probabilitá che molti dei manifestanti di oggi siano stati concepiti la notte… -