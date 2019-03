LUCA CAPUANO A VIENI DA ME ' La mia vita è un caso | non avrei mai pensato'

Vieni da me : Caterina Balivo fa uno sbaglio con LUCA Capuano : Caterina Balivo commette un errore con Luca Capuano a Vieni da me e chiede scusa Piccolo errore da parte di Caterina Balivo nella puntata di Vieni da me di oggi, venerdì 15 marzo 2019: intervistando l’attore Luca Capuano, volto noto di numerose fiction di successo, la conduttrice ha infatti annunciato che oggi Il paradiso delle signore non andrà in onda, per lasciare spazio ad una diretta speciale del TG1. La presentatrice ha fatto tale ...

LUCA CAPUANO a Vieni da Me : 'Ho rischiato di diventare un vegetale' : Dal lunedì a venerdì su Rai Due alla 14:00 va in onda il programma condotto da Caterina Balivo, Vieni da Me, che racconta storie di tutti i giorni, con protagonisti personaggi famosi e non. Nella giornata di ieri ospite l'attore Luca Capuano, che ha parlato della sua vita a 360 gradi, come quando ha rischiato di diventare un vegetale per via di un'incidente stradale. Luca Capuano non era alla guida all'epoca dell'incidente Luca Capuano è uno ...