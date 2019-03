Louis Vuitton riapre le porte della sua boutique fiorentina

Louis Vuitton e il caso Michael Jackson : Louis Vuitton e il caso JackoI fatti: lo scorso gennaio Virgil Abloh, alla sua seconda prova come direttore creativo della linea uomo di Louis Vuitton, dichiara di aver costruito una collezione ispirandosi al suo idolo dell’infanzia, vale a dire il Re del Pop, Michael Jackson. A partire dall’invito (un guanto bianco luccicante come quello simbolo di Jacko), fino alle uscite in passerella ai Jardins des Tuileries a Parigi, dove si sono visti ...

Migliori Cover iPhone XS Max : trasparente - Gucci - Moschino - Louis Vuitton e Spigen : Siete alla ricerca di una nuova Cover per il vostro iPhone XSMax? siete indecisi tra i vari modelli disponibili sul mercato tra quella trasparente, o i modelli firmati Gucci, Moschino, Lous Vuitton, e Spigen? In tal caso siete senza dubbio sulla pagina internet che più fa per voi! Nei paragrafi di seguito troverete infatti tutte le informazioni relative alle Cover per iPhone XS Max più in del momento, con tanto di descrizione, prezzo e punti ...

Louis Vuitton - la bellezza della controversia al Centre Pompidou (dentro il Louvre) : Louis Vuitton Autunno/Inverno 2019-20

Virgil Abloh lancia una linea basic per Louis Vuitton Menswear : Stapled Edition, la nuova linea basic di Louis VuittonStapled Edition, la nuova linea basic di Louis Vuitton Quando, lo scorso giugno, Virgil Abloh ha fatto sfilare la sua prima collezione Menswear per Louis Vuitton, alcune delle premesse, sviluppate poi nel corso dei mesi dallo stilista, erano ben chiare. Tra queste, la necessità di inaugurare un nuovo capitolo per la maison francese, per una moda più inclusiva e una particolare ...

Georgina Rodriguez - la fidanzata di Ronaldo fa 'sogni d'oro' con un pigiama Louis Vuitton e il web si indigna : L'ostentazione della ricchezza e delle notevoli possibilità economiche non sembra essere del tutto apprezzata nel mondo dei social, anche se ad onor del vero, c'è qualcuno che si rassegna davanti a ...

Alla scoperta di Now Yours - le sneaker personalizzabili di Louis Vuitton : Now Yours, le sneaker interamente personalizzabili di Louis Vuitton

Brigitte Macron con le scarpe di Louis Vuitton in Egitto : polemica contro la premiere dame : Tailleur grigio a righe e scarpe da ginnastica Louis Vuitton: così Brigitte Macron è apparsa durante la visita ufficiale col marito in Egitto, questa settimana. Immagini che hanno fatto il giro del mondo mentre il britannico Daily Mail lanciava una polemica interrogandosi sul buon gusto di Brigitte, che ha accompagnato con scarpe color kaki il suo completo grigio.In realtà le scarpe, con riflessi dorati, hanno fatto la loro ...

Il gilet «cut away» di Louis Vuitton è l’accessorio del momento : Come rendere davvero speciale un outfit per brillare ai party più esclusivi? Puntando su un accessorio originale e scintillante come il gilet "cut away" di Louis Vuitton, creato dal Direttore Creativo Virgil Abloh e senza dubbio l’accessorio maschile del momento. Se il suo creatore ama sfoggiarlo colorato, oppure con l'iconico motivo Monogram (com’è successo quando ha partecipato come ospite alla sfilata di ...

Gli auricolari Louis Vuitton da 950 euro : Gli auricolari Louis Vuitton

La formula magica di Virgil Abloh funziona anche con Louis Vuitton : A New York, nella Lower Manhattan, si intravede dietro una finestra a vetri dell’avamposto del marchio di gioielli Chrome Hearts, lo stilista Virgil Abloh. Sullo sfondo è visibile un sipario con una scenografia dedicata al Mago di Oz a cui l’acclamato fashion designer si è ispirato. Una suggestione che trasforma il secondo piano del negozio di Chrome Hearts, dove la prima collezione Louis Vuitton di Abloh è per la ...

Louis Vuitton Horizon - gli auricolari wireless diventano di lusso : Louis Vuitton ha annunciato l'arrivo sul mercato europeo delle nuove cuffiette wireless Louis Vuitton Horizon, caratterizzate dal classico logo del brand francese. Questi auricolari nascono dalla collaborazione con il brand Master & Dynamic che si è occupato di ridisegnare l'estetica di uno dei propri modelli più riusciti – le MW07 – per convertirli con il look e lo stile di Louis Vuitton. L'azienda newyorkese specializzata nell'audio aveva ...

Ecco tutte le feature del nuovo smartwatch Louis Vuitton Tambour Horizon : Ecco tutte le feature di Louis Vuitton Tambour Horizon, smartwatch dedicato a chi è alla ricerca di un dispositivo che sia anche fashion L'articolo Ecco tutte le feature del nuovo smartwatch Louis Vuitton Tambour Horizon proviene da TuttoAndroid.

Dior - Louis Vuitton - Celine e gli altri della moda a Parigi : Cosa ci insegna la più attesa settimana della moda maschile, tra sneaker, felpone e il ritorno dei pantaloni aderenti

La sfilata di Louis Vuitton - che ha portato la strada nel lusso : Ambientata a New York di notte, dedicata a Michael Jackson e accompagnata da una performance di Blood Orange