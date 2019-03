Louis Tomlinson | «Mia sorella Félicité ha avuto un infarto»

Louis Tomlinson - morta la sorella Felicitè : La sorella minore di Louis Tomlinson, Félicité Grace Tomlinson, è deceduta all’età di 18 anni.Mercoledì 13 Marzo Félicité, sorella minore di Louis, è stata trovata priva di vita nel suo appartamento di Londra. Si pensa che la causa del decesso della ragazza sia stata un attacco di cuore, ma si rimane in attesa di aggiornamenti. La tragedia avviene dopo soli due anni dalla perdita della madre Johanna, che a dicembre 2016 ha perso la sua ...

Reunion degli One Direction per il supporto di Two of Us di Louis Tomlinson : le parole di Niall Horan e Liam Payne : Il supporto di Two of Us di Louis Tomlinson fa pensare a una Reunion degli One Direction che da troppi anni tiene sulle spine i fan. Eppure no, il progetto del gruppo non sarà rimesso in piedi tanto presto. A disattendere le speranze dei loro molti seguaci è Liam Payne, che ultimamente non ha avuto reazioni troppo garbate sui social in merito all'argomento scottante per il gruppo emerso da X Factor UK, facendo intendere che il progetto della ...

Louis Tomlinson ha raccontato quando ha capito che l’amicizia con Zayn Malik era finita : "Lui non si è presentato e la cosa mi ha infastidito" The post Louis Tomlinson ha raccontato quando ha capito che l’amicizia con Zayn Malik era finita appeared first on News Mtv Italia.

La rottura tra Louis Tomlinson e Zayn Malik ha a che fare con Two of us e la morte di Johannah Deakin : Louis Tomlinson rompe il silenzio e racconta per la prima volta il motivo del litigio con l'ex compagno di band Zayn Malik. Tra i due non corre buon sangue, ormai è noto, ma il motivo - prima d'ora - era rimasto segreto. Da un lato l'addio improvviso ed inaspettato di Zayn Malik al gruppo degli One Direction ha minato gli equilibri tra i cinque componenti della band ma c'è anche molto altro. Superata la delusione iniziale da abbandono nel ...

One Direction news : Louis Tomlinson e Zayn Malik sempre più ai ferri corti : Louis Tomlinson e Zayn Malik sempre più ai ferri corti, parla l’ex membro dei One Direction: “I rapporti non miglioreranno mai” L’ex membro dei One Direction Louis Tomlinson, ospite al podcast Interview di Dan Wootton, qualche giorno fa è tornato a parlare di quelli che sono gli attuali rapporti con Zayn Malik (anche lui cantante della […] L'articolo One Direction news: Louis Tomlinson e Zayn Malik sempre più ai ...

Louis Tomlinson : il significato della nuova canzone “Two Of Us” ti farà scoppiare in lacrime : Dedicata alla mamma che non c'è più The post Louis Tomlinson: il significato della nuova canzone “Two Of Us” ti farà scoppiare in lacrime appeared first on News Mtv Italia.

La morte della mamma in Two of us di Louis Tomlinson : testo e video del singolo ispirato da Liam Gallagher : Two of us di Louis Tomlinson è dedicato alla scomparsa della mamma del cantante, morta nel 2016 all'età di 43 anni. Johannah Deakin ha perso la sua lotta contro la leucemia e ha lasciato un grande vuoto nella vita di suo figlio Louis Tomlinson che ne parla per la prima volta in un singolo attraverso le parole di Two of us. Disponibile da oggi in tutto il mondo, Two of us è il nuovo singolo di Louis Tomlinson, in radio e in digital download da ...

Louis Tomlinson - il nuovo brano 'Two of us' disponibile da oggi : Dopo una lunga attesa, finalmente il cantante britannico Louis Tomlinson ha annunciato su Twitter e Instagram che oggi, 7 marzo, è uscito il nuovo singolo "Two of Us". La canzone è disponibile su tutte le piattaforme musicali, da Apple Music a Spotify. L'artista in questi anni ha già pubblicato i brani "Just Hold On" (scritto e prodotto insieme all'amico DJ Steve Aoki), "Miss You", "Back to you" (in collaborazione con la cantante Bebe Rexha) e ...

Louis Tomlinson ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “Two Of Us” : Oh yes! The post Louis Tomlinson ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “Two Of Us” appeared first on News Mtv Italia.

Louis Tomlinson sta per pubblicare nuova musica e questo video lo dimostra : He's back! The post Louis Tomlinson sta per pubblicare nuova musica e questo video lo dimostra appeared first on News Mtv Italia.