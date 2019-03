Lotta – L’Italia punta sugli Europei Senior di Bucarest | “saranno doppiamente importanti”

Ginnastica artistica - Europei 2019 : le possibili convocate dell’Italia. BalLottaggio in arrivo : Manca un mese esatto ai Campionati Europei di Ginnastica artistica a Stettino (Polonia) e la nazionale italiana si trova nel pieno della preparazione per quello che sarà il primo importante appuntamento della stagione. A tal proposito vale la pena ricordare che la rassegna continentale di quest’anno sarà individuale, quindi riservata unicamente alla categoria senior e per la quale partiranno solo quattro ginnaste. Ecco perché, al momento di ...

LIVE Ginnastica - Trofeo di Jesolo in DIRETTA : trionfo degli USA - l’Italia Lotta ed è terza senza Giorgia Villa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Trofeo di Jesolo 2019, gara a squadre seniores della Classicissima della Polvere di Magnesio. La 12^ edizione della prestigiosa competizione di Ginnastica artistica regalerà grande spettacolo in questo intenso sabato pomeriggio, dopo la mattinata riservata alle under 16 è arrivato il momento della prova cruciale di questo intenso sabato: spazio al team event delle big con alcune delle migliori atlete ...

Lotta - i convocati dell’Italia per le Ranking Series in Bulgaria. C’è Frank Chamizo - sono 12 gli azzurri in gara : Sarà un fine settimana molto importante per gli azzurri della Lotta: in programma a Ruse, in Bulgaria, infatti a partire da domani e fino a domenica sono in programma le Ranking Series di Lotta libera e Lotta femminile, per le quali il team manager azzurro Lucio Caneva ha convocato 12 azzurri, tra i quali spicca il nome di Frank Chamizo. Così Lucio Caneva al sito federale presenta la competizione bulgara: “Questo torneo è importante, in ...

Lotta - i convocati dell’Italia per le Ranking Series della greco-romana in Ungheria. Le donne fanno tappa in Germania : Fine settimana denso di impegni per la Lotta italiana: gli azzurri della greco-romana saranno impegnati a Gyor, in Ungheria, nelle Ranking Series, che mettono in palio punti pesanti per la classifica mondiale. Saranno sette gli azzurri impegnati, tra i quali spiccano i nomi di Mirco Minguzzi, fratello minore di Andrea, campione olimpico a Pechino 2008, e di Daigoro Timoncini, il quale tenta la qualifica alla quarta edizione dei Giochi ...

Sci alpino - i possibili convocati dell’Italia per i Mondiali. I sicuri e gli incerti. Alcuni balLottaggi da risolvere : Dal 5 al 17 Febbraio ad Are si disputeranno i Campionati del Mondo di sci alpino. La rassegna iridata è ormai alle porte ed è arrivato il momento di tracciare una lista dei possibili convocati dell’Italia. Alcuni azzurri sono già sicuri di staccare il biglietto per la Svezia, ma in tante specialità ci sono numero ballottaggi e ancora molti nodi da sciogliere. Va ricordato inoltre che il contingente massimo per ogni nazione è di 24 atleti e ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 - Anterselva. L’Italia abbraccia le azzurre in Lotta per la Coppa. Boe : solito show? : Anterselva è pronta per la prova tecnica di Mondiale. A un anno dalla kermesse iridata in programma nel 2020, la località altoatesina è pronta ad ospitare la tappa di Coppa del Mondo per il 36mo anno consecutivo e la novità è che quest’anno si arriva sulle nevi italiane con due atlete del Bel Paese ai primi due posti di Coppa del Mondo. L’interesse è altissimo, l’attesa quasi febbrile ad Anterselva: se è vero che fino a qualche anno fa i tifosi ...