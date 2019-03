askanews

(Di venerdì 15 marzo 2019) Roma, 15 mar., askanews, - Gliin tutto il mondo hanno aderito oggi in massa al 'te strike', lodi protesta contro i cambiamentitici ispirato e ideato dalla ...

askanews_ita : Lo sciopero planetario di milioni di studenti per salvare il clima, #ClimateChangeStrike - Giuseppedm77 : #FridaysForFuture 'Siamo sull'orlo di una crisi climatica globale, per scongiurare la quale occorrono misure concor… - Bambiniamilano : Greta Thunberg - Dallo sciopero individuale al fenomeno planetario Giunto alla 27esima settimana lo sciopero per il… -