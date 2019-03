L' Inter esce dall' Europa e Beppe Bergomi si sfoga | Che palle ragazzi

Inter-Eintracht Francoforte 0-1 - Europa League 2019 : un gol di Jovic elimina agli ottavi i nerazzurri - evanescenti dall’inizio alla fine : L’Inter, di fronte al pubblico di San Siro, esce negli ottavi di Europa League 2018-2019. Ad eliminarla è l’Eintracht Francoforte, sospinto da ben quindicimila persone arrivate dalla Germania e dal gol di Jovic che, al quinto minuto, si rivela essere decisivo per le sorti dell’intero incontro. Finisce così, senza particolare gloria, l’avventura nerazzurra nella seconda coppa europea, e questo è quasi un flashback con ...

Vuoti programmatici e perdita crescente di credibilità Internazionale dell'Italia : questo è il Governo : Il tratto più significativo del cosiddetto Governo del cambiamento è costituito dalla combinazione di tecniche insieme assai sofisticate e assai grossolane per coprire le profonde differenze politiche e programmatiche esistenti fra le due forze della maggioranza.Tutto ciò si traduce però in autentici Vuoti programmatici e in una perdita crescente di credibilità internazionale dell'Italia. Tutto viene fatto ...

Clamoroso a Cagliari - l'Inter esce sconfitta dalla Sardegna Arena 2-1 : Dopo gli eventi non troppo favorevoli alla causa, l'inter di Luciano Spalletti era chiamata a dare una prova di forza nella trasferta di Cagliari ma così non è stato. Questa sconfitta pesa e non poco visto che domani con un'eventuale vittoria il Milan potrebbe portarsi al terzo posto. Cronaca della sfida E' probabilmente la partita più bella del Cagliari in questa stagione finora e lo si deduce dal modo in cui entrano in campo gli undici di ...

Inter - Spalletti : «Icardi? Spero rientri presto. Possiamo ancora crescere» : APPIANO GENTILE - L' Inter di Luciano Spalletti riparte dalla Fiorentina . Dopo aver eliminato senza problemi il Rapid Vienna in Europa League, i nerazzurri sono pronti a sfidare i viola al Franchi ...

Adolescenti iperconnessi - 7 campanelli allarme di Internet-dipendenza : Un adolescente su cinque ha un rapporto problematico con il web, secondo una ricerca della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli - Università Cattolica del Sacro Cuore. Dopo il grande successo, lo scorso anno, dello #SconnessiDay al Ministero della Salute, e la proposta condivisa con il cast e il regista del film "Sconnessi", Christian Marazziti, di istituire una Giornata Mondiale della S-connessione da celebrare ogni 22 febbraio, ...

Adolescenti iperconnessi - 7 campanelli allarme di Internet-dipendenza : Roma, 22 feb., askanews, - Un adolescente su cinque ha un rapporto problematico con il web, secondo una ricerca della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli - Università Cattolica del Sacro ...

Sessualità - indagine dagli adolescenti agli adulti : in molti si informano solo su Internet : Una indagine sugli italiani di oggi e la loro educazione sessuale è stata promossa dal Ministero della Salute, in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, l’Ospedale Evangelico Internazionale di Genova e l’Università degli Studi di Bologna. Quattro specifiche indagini su 16mila adolescenti (16-17 anni), 14mila giovani universitari, 20mila adulti (18-49 anni) e qualche migliaio di professionisti sanitari (medici di base, ...

Inter - perché Icardi non riesce più a segnare? : L'Inter è tornata a vincere , iniziando la risalita, ma lo ha fatto senza Mauro Icardi . Il capitano è in crisi, non segna in serie A da sette giornate: un record per lui. Da cosa deriva la prolungata ...

Lautaro Martinez salva l’Inter - Interrotto il digiuno nerazzurro : il Parma esce a testa alta : Lautaro Martinez decide l’anticipo da Parma e Inter: gol annullato a D’Ambrosio per tocco di mano, i nerazzurri tirano un sospiro di sollievo L’Inter ritrova il sorriso: nell’anticipo del sabato sera della 23ª giornata di Serie A i nerazzurri di Spalletti sono riusciti ad interrompere il digiuno che li perseguitava da tempo. Tre punti preziosi, questa sera allo Stadio Ennio Tardini, per Icardi e compagni, che ...

Apple Mappe cresce - ora con le mappe Interne di Milano Linate e due outlet italiani - : ... sopralluoghi e fotografie con l'ambizioso obbietivo di rendere Apple mappe la piattaforma cartografica migliore al mondo.

Inter esce tra i fischi da San Siro - Bologna vince 1-0 : Inter esce tra i fischi da San Siro dopo aver perso per 1-0 col Bologna nella gara delle 18 di campionato. Decide un colpo di testa di federico Santander al 33esimo del primo tempo. Continua dunque il momento difficile per l'Inter: il gol di Santander ha regalato il vantaggio al Bologna e la reazione di San Siro non si e' fatta attendere, con sonori fischi che sono piovuti dagli spalti soprattutto all'Intervallo. Il pubblico aveva gia' ...

Inter - la reazione di Lautaro : 'Errori che ti fanno crescere' : ROMA - Lautaro Martinez non nasconde la delusione per gli errori contro la Lazio . L'attaccante dell' Inter , protagonista in negativo per un'occasione sprecata nel finale e il rigore sbagliato, ...

Inter - Lautaro Martinez : 'Sono molto triste - ma errori fanno crescere. Ci rialzeremo' : Una serata da dimenticare, per l'Inter e per due giocatori in particolare. Uno è sicuramente Nainggolan, che si è fatto murare il proprio rigore dai guantoni di Strakosha. L'altro è Lautaro Martinez, ...

Inter - Lautaro : "Sono molto triste. Ma gli errori fanno crescere" : L'Inter si lecca le ferite dopo la sconfitta ai calci di rigore contro la Lazio, che ha decretato l'eliminazione dei nerazzurri dalla Coppa Italia. Nel day-after, che ha visto più di un colpevole ...