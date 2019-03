Lewis Hamilton F1 GP Australia 2019 | “Ho sensazioni positive | non è male come inizio”

oasport

(Di venerdì 15 marzo 2019)ha giganteggiato nelle prove libere del GP d’, tappa d’apertura del Mondiale F1. Il Campione del Mondo ha firmato il miglior tempo in entrambe le sessioni e ha incominciato al meglio il lungo weekend a Melbourne, il britannico ha brillato sia sul passo gara che sul giro secco ed è riuscito a fare la differenza con grandissima personalità.Le Frecce d’Argento si sono dimostrate in grandissima forma e non in difficoltàinvece aveva dichiarato più volte Toto Wolff, lo stessoè parso ottimista nelle consuete dichiarazioni rilasciate al termine del venerdì: “Ho dellemolto, ho avuto delle risposte importanti, le stesse che la macchina mi aveva dato a Barcellona durante i Test: non era così scontato visto che sono due tracciati completamente differenti. Non èinizio, siamo riusciti a completare il ...

SkySportMotoGP : ???? Scambio a fine stagione #SkyMotori @ValeYellow46 @LewisHamilton - SkySportF1 : ????? Prova incrociata ???????? per @LewisHamilton e @ValeYellow46 #SkyMotori #F1 #MotoGP - OA_Sport : #F1 Lewis Hamilton dopo le prove libere: 'Ho sensazioni positive, non c'è male come inizio'. Miglior tempo al termi… -