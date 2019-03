Legittimazione ad agire ed estinzione dell’usufrutto legale dei genitori

(Di venerdì 15 marzo 2019) Cassazione 19.2.2019 n. 4718 L'estinguersi dell'usufrutto non fa venire meno il diritto al risarcimento del danno per il mancato godimento del bene oggetto di usufrutto per il tempo in cui era esercitabile l'usufrutto, per cui l'dell'usufrutto non esclude il risarcimento per il tempo in cui l'usufrutto era esercitabile, mentre non sussiste il diritto al risarcimento per il tempo successivo all'del proprio diritto.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...