Le lettere del 15 marzo

Partita Iva e omessa fatturazione : lettere del fisco in arrivo - le sanzioni : Partita Iva e omessa fatturazione: lettere del fisco in arrivo, le sanzioni lettere per omessa fatturazione dal fisco Ultime notizie per i titolari di Partita Iva provengono dal Provvedimento n. 314644 dell’Agenzia delle Entrate diffuso lo scorso 23 novembre 2018. E avente come oggetto le modalità operative di invio comunicazioni a tutti i soggetti che non hanno presentato i dati inerenti alla comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva ...

Misterioso benefattore lascia buste piene di soldi nelle cassette delle lettere di un paesino : Da qualche giorno c’è un Misterioso benefattore che lascia buste piene di soldi nelle cassette delle lettere di Villaramiel, un paesino di 800 abitanti nel nord della Spagna. Al momento sono una quindicina le persone che hanno detto di aver trovato insieme alla posta delle buste anonime con 50 o 100 euro. Qualcuno l’ha trovata addirittura infilata sotto la porta di casa o nel cestino della bicicletta. Non si sa chi sia questo ...

Le lettere del 13 marzo : Un lettore scrive: 'Tornata a casa questa sera ho trovato il kit per la raccolta differenziata e fino a qui tutto bene... Poi ho letto le regole e mi chiedo secondo quale logica le ore a disposizione ...

Oroscopo del 23 marzo per tutti i segni : bisogno di riflettere per l'Ariete : Sono molte le persone che negli ultimi tempi si sono avvicinate all'Oroscopo per avere qualche informazione sul proprio futuro. Per ognuno dei dodici segni zodiacali gli studiosi forniscono un'interpretazione influenzata dal posizionamento dei pianeti. Vediamo ora quali sono le previsioni zodiacali del giorno 23 marzo 2019. Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: l'Oroscopo del 23 marzo Ariete: il 23 marzo avrete occasione di stare un ...

Le lettere del 10 marzo : Un lettore scrive: 'Il turismo itinerante dei camper, oltre a portare centinaia di persone nella nostra città, potrebbe essere un volano per altre forme di turismo, considerando che i camperisti ...

Fisco - in arrivo quasi 2 mln di lettere dall’Agenzia delle Entrate : cosa sono e chi riguardano : L'Agenzia delle Entrate invierà 1,78 milioni di lettere ai contribuenti italiani - famiglie, imprese e professionisti -per chiedere ai cittadini di saldare eventuali incongruenze tra quanto dichiarato e i dati dell'ente. Il contribuente può quindi decidere di pagare il debito con il Fisco con uno sconto su sanzioni e interessi. Si tratta delle cosiddette lettere per la compliance, le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate per chiedere ai ...

Ecco l'offensiva del Fisco. In arrivo milioni di lettere : Il Fisco si prepara a mettere nel mirno milioni di contribuenti. Come riporta ilSole 24 Ore, famiglie, imprese e professionisti potrebbero ricevere le lettere di compliance per alcune irregolarità sulle operazioni fiscali. Si tratta di 1,78 milioni di comunicazioni che metteranno in luce alcune irregolarità che il contribuente sarà chiamato a sanare. Questo tipo di lettera fiscale ha un obiettivo ben preciso: rilevare le incongruenze tra quanto ...

Le lettere dell'8 marzo : Una lettrice scrive: 'Noi donne, spesso siamo ingenue e romantiche. Qualche volta siamo state trattate così male da non essere in grado di fare scelte giuste per noi, continuiamo a collezionare le ...

"Odio il cellulare di mia mamma" : il tema del bambino che fa riflettere e che tutti dovrebbero leggere : ... il suo è un grido d'aiuto, un s.o.s , vorrebbe più attenzioni, vorrebbe un papà e una mamma con cui giocare e, quando li vede assorti nel loro mondo digitale , è come se trovasse una porta chiusa, ...

“Odio il cellulare di mia mamma” : il tema del bambino che fa riflettere e che tutti dovrebbero leggere : C’era una volta un bambino della Louisiana che, in un tema scolastico sulle innovazioni tecnologiche, scrisse: “Odio i telefoni, perché i miei genitori ci passano tutto il giorno. Odio lo smartphone di mia mamma e vorrei che non lo avesse mai comprato”. E’ accaduto in America ma poteva tranquillamente essere una storia italiana. L’85% di noi sceglie di guardare il telefono come prima azione della mattina, viviamo costantemente connessi, spiamo ...

Su Samsung Galaxy S10 la feature AR Emojis può riflettere i movimenti del corpo in tempo reale : Tra le novità introdotte dagli smartphone della serie Samsung Galaxy S10 ne troviamo anche una che riguarda la feature AR Emojis L'articolo Su Samsung Galaxy S10 la feature AR Emojis può riflettere i movimenti del corpo in tempo reale proviene da TuttoAndroid.

Le lettere del 4 marzo : Un lettore scrive: 'Leggo 'Atp la rabbia di Appendino'.Non riesco a capire: sono trascorsi mesi da quando la società privata che ha in gestione l' evento Atp aveva richiesto alla città di Torino un ...