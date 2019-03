Le foto dalle manifestazioni per il clima

Andrea Dal Corso beccato in foto con una trans - lei sbotta : 'Sono indignata dalle minacce' : In queste ore sta impazzando sul web un gossip molto consistente. Si tratta dello scoop che riguarda Andrea Dal Corso e il possibile flirt con Guendalina Rodriguez, famosa trans italo brasiliana che ha partecipato a molti reality show stranieri. La ragazza ha pubblicato sul suo profilo Instagram, attraverso la modalità "Storie" uno scatto che la ritrae insieme ad Andrea Dal Corso. Nel giro di poco tempo, quindi, è subito scoppiata la polemica. ...

«Ri-scatti : Amico fragile» : le foto sul bullismo scattate dalle vittime : Mostra "Ri-scatti: Amico fragile"Mostra "Ri-scatti: Amico fragile"Mostra "Ri-scatti: Amico fragile"Mostra "Ri-scatti: Amico fragile"Mostra "Ri-scatti: Amico fragile"Mostra "Ri-scatti: Amico fragile"Mostra "Ri-scatti: Amico fragile"Mostra "Ri-scatti: Amico fragile"Mostra "Ri-scatti: Amico fragile"Mostra "Ri-scatti: Amico fragile"Mostra "Ri-scatti: Amico fragile"Mostra "Ri-scatti: Amico fragile"Mostra "Ri-scatti: Amico fragile"Mostra "Ri-scatti: ...

Laura Pausini - la foto in costume dalle Maldive fa impazzire i fan : Laura Pausini è una delle cantanti italiane più amate e seguite al mondo ed è sempre impegnata tra esibizioni e tour. Il 2018 è stato un anno intenso per Laura, impegnata con l’uscita del suo diciottesimo album, Fatti Sentire – preceduto da Laura Xmas nel 2016 – e un tour che l’ha portata in tutta Europa e in America per un totale di 52 date. A dicembre scorso la cantautrice che ha venduto più di 70 milioni di dischi nel mondo e ...

In posa per una foto su un trono di ghiaccio a riva - turista trascinata al largo dalle onde : La brutta disavventura di una arzilla 77ene in vacanza in Islanda. Si è seduta su un pezzo di ghiaccio a forma di trono che le sembrava perfetto per una foto ricordo ma ha rischiato tanto quando è stata trascinata da un'onda prima di essere soccorsa e riportata a riva.Continua a leggere

L'Eredità - Flavio Insinna "mangiato" dalle donne : la clamorosa foto delle tre concorrenti : Girl power. Il potere delle donne. A L'Eredità di Flavio Insinna, il quiz pre-serale di Rai 1, un trionfo tutto femminile. Già, perché al Triello - nella puntata di mercoledì 20 febbraio -, ci sono arrivate tre signore (il Triello, per inciso, è il gioco che vale l'accesso alla finale per poi giocar

L'Eredità - Flavio Insinna 'mangiato' dalle donne : la clamorosa foto delle tre concorrenti : Girl power . Il potere delle donne. A L'Eredità di Flavio Insinna, il quiz pre-serale di Rai 1, un trionfo tutto femminile. Già, perché al Triello - nella puntata di mercoledì 20 febbraio -, ci sono ...

Posillipo : ragazzo senza memoria - riconosciuto dalle foto di 'Chi l'ha visto' : Quando lo hanno ritrovato non ricordava la sua identità e camminava disorientato senza scarpe. È la storia di un giovane di 27 anni rintracciato dagli agenti del Commissariato Posillipo. Ieri ...

Meizu Note 9 svelato dalle prime immagini : c’è la fotocamera a semaforo : In attesa della sua presentazione, in programma per questo mese, Meizu Note 9 continua ad essere il protagonista di indiscrezioni e anticipazioni varie L'articolo Meizu Note 9 svelato dalle prime immagini: c’è la fotocamera a semaforo proviene da TuttoAndroid.

Roma - De Rossi difende Kolarov dalle critiche! Il commento fa il pieno di like : “fratello mio” [foto] : Daniele De Rossi interviene in prima linea per difendere Alexander Kolarov dalle critiche e dai fischi dei tifosi: il commento su Instagram fa il pieno di like Dopo diverse partite d’assenza, nelle quali è stata evidente la mancanza di leadership nel cuore della mediana giallorossa, capitan Daniele De Rossi è tornato a suo posto. Nella sfida contro il Milan si sono visti i primi miglioramenti, se non tanto sotto il profilo del ...

Ondata di gelo senza precedenti negli USA - Chicago “epicentro del freddo estremo” del Midwest : caos dalle Dakota all’Ohio. Almeno 12 vittime [foto] : 1/110 ...

Chiara Ferragni si difende dalle critiche e fa una provocazione (foto) : Chiara Ferragni ironizza sulle critiche: “Ma sei una mamma!” Dopo l’ennesima bufera di critiche che si è scatenata sotto le sue foto, Chiara Ferragni ha lanciato una provocazione. Chiara è sempre stata presa di mira dai social: critiche per i capelli biondi, per il fisico magro, per la scelta del marito e chi più ne ha più ne metta. Da quando è nato il piccolo Leone, poi, viene accusata di esibire troppo il proprio corpo, ...