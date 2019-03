Le canzoni di «Suburra 2» | che musica per Aureliano & Co!

gqitalia

(Di venerdì 15 marzo 2019) Squadra che vince non si cambia e così anche la colonna sonora di2 è firmata dall’etichetta indie La Grande Onda. Se la sigla della prima stagione della serie Netflix era 7 Vizi Capitale di Piotta feat. Il Muro del Canto, la label del rapper romano è tornata a collaborare con il progetto prodotto da Cattleya e Bartlebyfilm. Il risultato? La colonna sonora di2, disponibile su Netflix dal 22 febbraio in tutto il mondo, è una vera e propria bomba a tutto rap romano che accompagna le nuove vicende per il potere di, Spadino e compagnia.Si comincia con Alti e bassi dei Brokenspeakers feat. Colle der Fomento, sigla e theme song che accompagna tutti gli otto episodi della nuova stagione. Per i fan del collettivo rap formato da Lucci con cui hanno collaborato anche Noyz Narcos, Ghemon, Coez, Kaos One e Colle der Fomento (presenti anche ...

