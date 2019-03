L' avventura in pixel art Tales of the Neon Sea sarà disponibile ad aprile su PC

eurogamer

(Di venerdì 15 marzo 2019) Zodiac Interactive e Palm Pioneer hanno annunciato che la lororetro inartof theSeasu Steam a partire dal 30. Anche le versioni Nintendo Switch e PS4 sono attualmente in sviluppo ma non si ha ancora una data di uscita.Ecco la le parole del producer Tian Chao, così riportate da Gematsu:"Siamo cresciuti come amanti della fantascienza con i classici degli anime e dei film, ognuno con la propria visione di un futuro allettante e terrificante. Allo stesso tempo crescere in Cina durante il boom economico ha dato a molti di noi la sensazione di vivere in un mondo simile, con grattaceli e strade al! Perfino Denis Villeneuve, regista del recente sequel di Blade Runner si è ispirato a Pechino durante i lavori per il film. Nel gioco gli utenti troveranno storie ed enigmi con caratteristiche orientali, che sono solo una parte della ...

Eurogamer_it : L'avventura in pixel art #TalesoftheNeonSea sarà disponibile ad aprile su PC -