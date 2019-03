Lavoro | Cisl Fp | ' stabilizzati 46 precari storici Ficarazzi'

Lavoro - la Filca Cisl Umbria si prepara allo sciopero del 15 marzo : Un'analisi di prospettiva, la sua, che ha visto far riferimento alla questione dell'ambiente, alla sostenibilità dell'economia circolare, del welfare integrativo aziendale e territoriale e del ...

I sindacati in piazza per il Lavoro. Cgil Cisl e Ui : governo cambi linea : I dati dell'economia sono negativi. Bisogna mettere in atto politiche per lo sviluppo e la crescita. Il blocco delle infrastrutture sta provocando danni che rischiano di essere irreparabili per il ...

Oggi a Roma c’è una manifestazione di Cgil - Cisl e Uil contro le politiche del governo su Lavoro e crescita : Questa mattina a Roma c’è una manifestazione di Cgil, Cisl e Uil contro le politiche del governo su lavoro e crescita. È la prima manifestazione a cui partecipano gli iscritti dei tre principali sindacati italiani da sei anni a questa

'Futuro al Lavoro'. Cgil-Cisl e Uil oggi in piazza a Roma contro la politica economica del governo : La manifestazione in piazza San Giovanni. Landini , neosegretario Cgil, : 'Quando, pur lavorando sei povero e le diseguaglianze aumentano, non è accettabile'

Dall'Abruzzo a Roma per “#FuturoalLavoro” la manifestazione di Cgil - Cisl e Uil - il 9 Febbraio : Roma - Con 60 pullman e mezzi privati, che partiranno dalle principali località dell’Abruzzo, oltre 3000 lavoratori, pensionati, giovani, donne e immigrati, parteciperanno alla mobilitazione di Cgil,Cisl e Uil, di sabato 9 Febbraio a Roma. Per il Sindacato è un’occasione per presentare le proprie proposte di sviluppo e crescita del Paese, “per uscire dalla crisi è necessario un confronto serio con la politica e con il Governo ...

Ennesimo infortunio sul Lavoro. Cisl : "Una sconfitta delle parti sociali" : Rischia di perdere la mano sinistra un 56enne, operaio presso lo stabilimento Fornaci Briziarelli Marsciano Spa che nel primo pomeriggio di venerdì 1° febbraio è rimasto vittima dell'Ennesimo ...