L’auto-intervista del killer della strage in Nuova Zelanda: “Sono fascista e razzista” (Di venerdì 15 marzo 2019) "Per la prima volta un uomo che viene chiamato fascista lo è veramente" ha scritto il killer 28enne Brenton Tarrant nella sua delirante autointervista pubblicata poche ore prima della strage nelle moschee a Christchurch. L'uomo indica la Cina come modello con i valori politici e sociali più vicini ai suoi e ammira anche il presidente Usa, Donald Trump, come "simbolo di una rinnovata identità bianca", ma non come leader politico.



