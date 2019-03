Latte | nasce ' cantiere unitario' di filiera | il Consorzio del Romano cambia volto

Come nasce il prezzo del Latte . All'origine della protesta dei pastori sardi : Dalla Sardegna non entra e non esce più una goccia di latte ovino o caprino da giorni. E mentre i pastori presidiano i principali porti dell'isola, controllando camion e cisterne per assicurarsi che ...

Come nasce il prezzo del Latte. All'origine della protesta dei pastori sardi : Dalla Sardegna non entra e non esce più una goccia di latte ovino o caprino da giorni. E mentre i pastori presidiano i principali porti dell'isola, controllando camion e cisterne per assicurarsi che nessun sostituto d'importazione riesca a passare la loro improvvisata dogana, la produzione del pecorino romano Dop è costretta a fermarsi in mancanza della materia prima. Sono circa 17 mila le aziende che hanno smesso di conferire il latte e che ...