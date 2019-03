latinapress

(Di venerdì 15 marzo 2019) Riceviamo e pubblichiamo dal Comitato di Quartiere Nicolosi: 'Quasi ogni giorno, leggendo i quotidiani locali, ci ritroviamo a leggere fatti di cronaca avvenuti nel nostro amato quartiere Nicolosi, non per ultimo, il caso dell'Algerino di 33 anninegli ultimi 2 mesi ben tredi droga, resistenza a pubblico ufficiale, ...

StiamoV : Latina, arrestato tre volte per spaccio: pusher straniero torna ancora una volta libero | LatinaPress - Latina_Press : Il Comitato di Quartiere Nicolosi: Dov’è la giustizia? Dove sono le Istituzioni che dovrebbero intervenire in modo… - agoralazio : Latina, Spacciatore arrestato in serie, sempre libero -