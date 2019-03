Landini | Se Governo vuol cambiare Paese ascolti i lavoratori

Maurizio Landini : "Per la prima volta il governo parla con i sindacati" : "Siamo di fronte a una novità, l'apertura di un confronto sulle richieste messe in campo il 9 febbraio. Non vuol dire di avere la certezza del risultato, ma il governo riconosce il confronto con i sindacati". Così il leader CGIL Maurizio Landini in conferenza stampa al Ministero del Lavoro, in vista dei tavoli di confronto che si terranno tra le sigle sindacali e l'esecutivo. "Noi ripetiamo che il confronto va svolto prima di ...

Blutec - Landini : “È un fatto molto grave - il governo si faccia garante dei lavoratori” : L’arresto dei vertici di Blutec è un fatto “molto grave”, ed è “importante che il Ministero dello Sviluppo economico, dove sono stati fatti gli accordi, riconvochi tutte le parti per affrontare la situazione e lo faccia in tempi rapidi”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine della cerimonia per i 60 anni del Cnel. “Il governo deve farsi garante di trovare una soluzione per ...

I precari - la sinistra - il governo gialloverde : Maurizio Landini racconta la sua Cgil : ... ma ricordiamo 5 anni di lotte dei lavoratori grazie ai quali oggi puoi parlare di un'azienda siderurgica che investe miliardi nell'impatto ambientale come non c'è da nessun'altra parte al mondo. Su ...

I precari - la sinistra - il governo gialloverde : Maurizio Landini racconta la "sua" Cgil : Intervista a tutto campo al nuovo segretario generale del sindacato. Che spiega le sue strategie. "C’è un problema di ribellione collettiva e solidale che dobbiamo costruire nel mondo del lavoro, tornando alle radici del sindacato" Congresso Cgil, cosa c'è da sapere sulla sfida tra Maurizio Landini e Vincenzo Colla " Maurizio Landini: "Io, la sinistra, mio papà partigiano e le vacanze a Gabicce Mare" "

Lavoro - Landini : “Salario minimo? Non lo stabilisce il governo - ma le parti sociali con i contratti nazionali” : “I salari in Italia sono troppo bassi e infatti sono aumentati i lavoratori poveri. Bisogna far pagare meno tasse sul Lavoro dipendente, con un’azione fiscale che faccia pagare le tasse a chi evade e ripristinare il principio della progressività fiscale: chi più prende e possiede deve pagare di più. Questo diremo al Ministro Luigi Di Maio”. Maurizio Landini, segretario generale della Cgil fissa i paletti per il prossimo ...

Tav - Landini : “Rinvio per ragioni elettorali - scelta irresponsabile. Governo sblocchi immediatamente i cantieri” : “Hanno rinviato la decisione sulla Tav per ragioni elettorali, mi sembra chiaro. Hanno rinviato a dopo le elezioni europee ma non prendere alcuna decisione è un atto da un certo punto di vista irresponsabile: chi è al Governo deve assumersi la responsabilità di prendere una decisione”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine di una iniziativa su banche e lavoro. “Ci sarebbe bisogno di far ...

Cgil : Landini "è governo della regressione - una presa in giro dire che il nero ci porta via il lavoro" : Duro attacco del segretario della Cgil, Maurizio Landini, al governo, che non considera affatto "del cambiamento come tanti hanno sperato": semmai "quello che sta venendo fuori è il governo della regressione economica e sociale", ha dichiarato alla Camera del lavoro di Pavia. Del resto, ha aggiunto Landini, "se ti dicono che è il nero che sta venendo a toglierti il lavoro, qualcuno ti sta prendendo in giro". ...

Governo - Landini (Cgil) : “I cambiamenti si fanno con il sindacato. Chi pensava di fare senza oggi non c’è più” : “Se il Governo non ci convoca decideremo come proseguire la mobilitazione. Siccome i problemi non mancano credo che nelle prossime settimane proseguirà la mobilitazione, tanto più se il Governo gli incontri non ce li darà. Se il Governo vuole cambiare le cose deve farlo con il consenso dei lavoratori. Ricordo che quelli che han pensato si potesse fare senza il sindacato, oggi non ci sono più. Questo è un Governo che non sta affrontando i ...

Cgil - Cisl e Uil al governo : è ora di cambiare. L'esordio di Landini : ... perché dopo tanti anni di sacrifici degli italiani, non possiamo permetterci che il Paese torni a decrescere.L'Italia è già in recessione tecnica, i dati dell'economia sono negativi. Bisogna mettere ...

Cgil Cisl e Uil in piazza a Roma : manifestazione unitaria dei sindacati. Landini : "Noi il cambiamento - governo ci ascolti" : 'Il governo non può essere autoreferenziale perché l'economia sta andando male e un governo del cambiamento non può cambiare il paese in peggio. Si confronti con i sindacati, noi siamo pronti a fare ...

Lavoro - sindacati in piazza. Landini : «Governo ci ascolti» : In corteo anche una delegazione di industriali di Confindustria Romagna che «contesta le politiche adottate dal governo nel decreto semplificazioni» ed in particolare lo stop alle trivelle...

Sindacati in piazza a Roma - Landini : “Governo incontra chi protesta negli altri paesi? Ascoltate questa piazza” : “Se hanno un briciolo di intelligenza, ascoltino questa piazza e aprano un confronto”. È il messaggio che il leader della Cgil, Maurizio Landini ha rivolto al Governo prendendo la parola dal palco di piazza San Giovanni. “Noi siamo il cambiamento e chiediamo il cambiamento delle politiche del Paese. Noi vogliamo giustizia sociale e chiediamo una cosa molto precisa e cioè che al centro tornino la persona e il ...

Landini - Cgil - : se governo è saggio ci ascolti o non ci fermeremo : Roma, 9 feb., askanews, - "Se il governo ha un briciolo di saggezza penso che dopo una giornata come questa dovrebbe aprire il tavolo di trattativa che abbiamo chiesto e discutere con le ...