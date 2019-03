La strage di Christchurch ha il suo eroe | un ragazzo ha disarmato il killer a mani nude

huffingtonpost

(Di venerdì 15 marzo 2019) Anche ladiha il suo. Non si conosce il suo nome ma è ilche di solito si prende cura della moschea di Linwood, una delle due attaccate oggi dal 28enne australiano Brenton Tarrant: il giovane aè riuscito a disarmare l'attentatore, lo ha anche inseguito e ha cercato di sparargli con la sua stessa arma, non riuscendo però a trovare il grilletto e dandogli così il tempo di scappare, aiutato dai complici che lo attendevano in auto fuori dalla moschea.A raccontare le gesta di questo giovane al New Zealand Herald è Syed Mazharuddin, uno dei sopravvissuti: "Ho assistito all'attacco, ho sentito colpi di arma da fuoco e ho pensato che chi sparava era molto vicino. Le persone nella moschea - prosegue il racconto del testimone - si sono spaventate e urlavano ed io ho cercato di mettermi al riparo. Quando ci sono ...

