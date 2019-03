La Roma ricorda Taccola | contro la Spal una maglia speciale

Roma - l'ex Cafu : 'Il sombrero a Nedved lo ricorda tutto il mondo!' : Marcos Cafu , ex terzino della Roma , parla a ESPN in vista del derby della Capitale: 'Quel sombrero a Nedved lo ricorda ancora tutto il mondo. Non è stato premeditato, è successo tutto molto velocemente e naturalmente, un sombrero contro il giocatore più forte della Lazio in quel momento. Non volevo certo prenderlo in giro. Nel corso ...

Perrotta - Candela e Del Vecchio : una notte in pista per ricordare la Roma campione : La notte si è colorata di giallo e di rosso ieri al Room 26, all'Eur. Tanti gli ex calciatori della Roma che hanno festeggiato il compleanno di Gianluca Caruso , presidente della scuola calcio Jem's ...

Ricordare la Repubblica Romana - quando Roma si trasformò in un cantiere di innovazioni : Non fu una "parentesi", ma un salto nel futuro; non fu nemmeno un'esperienza troppo precoce per i tempi, ma la dimostrazione che volendo l'Italia aveva già tutti i semi della più avanzata democrazia.Eppure pare che l'Italia di oggi faccia fatica a Ricordare la Repubblica Romana di Mazzini, Saffi e Armellini, che il 9 febbraio di esattamente 170 anni fa introdusse regole di diritto all'avanguardia e che poi il nostro Paese si ...

Ma in mezzo a tutta questa propaganda - il governo si ricorda di Silvia Romano? : Dalle parti della Farnesina il silenzio lo chiamano "riserbo". Anzi, ci dicono che è il "riserbo" che serve per portare avanti le trattative. Ma non si sa di nessuna trattativa. E nel Paese in cui si chiedeva "riserbo" per Giulio Regeni (a proposito, un abbraccio ai genitori di Giulio) una domanda viene spontanea, dritta dal cuore: ma in mezzo a tutta questa propaganda, Silvia Romano?Continua a leggere

Francesca Fialdini ricorda Frizzi e quella frase Romantica : "L'amore è come una nevicata..." : Su Instagram, la conduttrice de La vita in diretta ha postato l'estratto di un'intervista al conduttore scomparso, in cui...

Roma - la Sud ricorda De Falchi - giallorosso ucciso nell'89 davanti al San Siro. Poi lasciano vuota metà Curva : Prima del fischio d'inizio la toccante coreografia in ricordo di Antonio De Falchi , tanti stendardi che ritraggono il ragazzo, , tifoso ucciso trent'anni fa prima di un Milan-Roma. Poi la dura ...

La Curva Sud della Roma ricorda Antonio De Falchi : "Questo affetto, a parte il dolore, è una gioia: è come se Antonio fosse sempre presente". Ha la voce rotta dall'emozione Anna De Falchi, sorella più grande di Antonio, ucciso il 4 giugno 1989 fuori dai cancelli di San Siro prima di un Milan-Roma. Domenica 3 febbraio, proprio in occasione della gara tra giallorossi e rossoneri, De Falchi verrà ricordato dalla Curva Sud. Chi era Antonio De Falchi Non aveva ancora diciannove ...

SANTA MARTINA/ Il 30 gennaio si ricorda la nobile Romana che subì il martirio sotto Alessandro Severo : SANTA MARTINA , martire, , la venerazione e la celebrazione dalla parte della Chiesa Cattolica romana che avviene il 30 di gennaio.

Roma - al Teatro Brancaccio per ricordare la voce di Gianni Elsner : Difficile dimenticare la voce di Gianni Elsner, così come la sua faccia da buontempone nei polizieschi all'italiana, doveroso invece ricordare quanto bene ha fatto - e continua a fare attraverso l'...