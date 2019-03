Sci alpino - Coppa del Mondo Soldeu 2019 : l’Italia prova a stupire ancora nel Team Event : Domani sarà il giorno del Team Event alle finali della Coppa del Mondo di sci alpino a Soldeu. Ci sarà dunque il consueto spettacolo delle sfide in parallelo, con la classica formula delle quattro manche per ogni sfida. L’Italia si presenta a Soldeu dopo il meraviglioso bronzo conquistato ai Mondiali, ma cambiano due interpreti del quartetto iridato. Infatti non ci saranno Simon Maurberger e Lara Della Mea ed il loro posto verrà preso da ...

La prova del cuoco - Milly Carlucci e la bomba su Elisa Isoardi : clamoroso intrigo in Rai : Continuano le ospitate di Milly Carlucci all'interno dei programmi di punta di Rai1 dove la conduttrice sta via via svelando i nomi dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Nella puntata di oggi 14 marzo è intervenuta a La prova del cuoco dove ha annunciato il quinto nome: si

La prova del cuoco - Elisa Isoardi : “Se ci sarò l’anno prossimo…” : Elisa Isoardi parla in diretta della prossima edizione de La prova del cuoco Non si sa ancora, a quanto pare, se la bella e brava Elisa Isoardi ricondurrà La prova del cuoco l’anno prossimo. A farlo capire è stata lei stessa oggi, in diretta, durante la preparazione di uno dei tanti piatti presentati nel corso della puntata. Spostandosi da una cucina all’altra, nello studio 2 della sede Rai ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, ...

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 11 a venerdì 15 marzo 2019 – Ricette e rubriche. : Ventisettesima settimana con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Ivan Bacchi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, spaziando tra Ricette creative ed […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 11 a ...

Sci alpino - Dominik Paris domani vince la Coppa del Mondo di superG se… Incastri e combinazioni - il fenomeno ci riprova : Dominik Paris ha incominciato col botto le Finali della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino, l’altoatesino ha vinto la discesa libera sul pendio di Soldeu e ora va a caccia della Sfera di Cristallo di superG. domani l’azzurro tornerà sulla neve di Andorra con l’obiettivo di conquistare il prestigioso trofeo, il nostro portacolori si trova in testa alla classifica di specialità e ha tutte le carte in regola per completare ...

Firenze - la Lega prova a scalare Palazzo Vecchio con il candidato gradito anche ai sostenitori di Renzi e Nardella : Cosa c’entra con la Lega di Matteo Salvini un manager bancario di lungo corso, che gode della fiducia di un’arcidiocesi storicamente vicina agli amministratori di centro sinistra? Se lo stanno chiedendo in molti a Firenze, da quando il nome di Ubaldo Bocci ha ripreso quota in città come antagonista di Dario Nardella nella corsa per Palazzo Vecchio. L’investitura in attesa di conferme ad horas, è ritornata in voga a metà ...

5 nuove app del cibo da provare : FooxeatEcofood PrimeBreakfast pointFood.SocialAdvisorEatFoodieFortuna che ci sono le applicazioni per smartphone a semplificarci le cose, anche quando abbiamo fame. Nella gallery sopra trovate cinque novità del momento (più un cult che non può mancare per fotografare) da tenere sempre a portata di mano per mangiare sempre bene, ma anche guadagnare tempo, soldi, rispettare l’ambiente. C’è la nuova app che racchiude in uno tutti i ...

Imperia : il sospetto dell'Assessorato al Bilancio - 1500 utenti 'fantasma' della Tari - avviate le verifiche. Il Consiglio approva l'aumento ... : Sono circa 1500 i 'fantasmi' della Tari, ovvero i cittadini sotto la lente dell'Assessorato al Bilancio non iscritti nelle liste di pagamento della tassa sui rifiuti. È il dato che emerge a margine ...

Darsena di San Cataldo - la Regione ha approvato l'intervento. Delli Noci : "Si proceda all'affidamento della gara"

La Spezia. Approvato il progetto di valorizzazione e restauro dell’ex Convento delle Clarisse : La Giunta Peracchini ha Approvato con delibera il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’intervento di valorizzazione e restauro

GIUNTA COMUNALE - Le principali delibere approvate nella seduta del 12 marzo 2019 : Nuove aree di sosta per i residenti del 'Settore 2' della ztl, il Comune aderisce alla 'Marcia mondiale per il clima', al via una ricerca sulle emozioni suscitate dall'arte 12-03-2019 / Giorno per ...

Grandi opere. La Telt approva all'unanimità i bandi della Torino-Lione : Ma stiamo alla cronaca. Il Consiglio di amministrazione della Telt , la società italo-francese incaricata dei lavori, ha dato il via libera all'unanimità alle procedure di gara relative al versante ...