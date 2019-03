La prof incinta dell'allievo di 14 anni alle amiche : 'Visto come somiglia al ragazzino?' : 'Visto come somiglia al ragazzino?' chiedeva, orgogliosa, la 31enne ai conoscenti che la incontravano in strada, dopo il parto del suo secondo figlio. Il 'ragazzino' è l'allievo al quale si era ...

Eleonora Arosio/ Video - chi è la professoressa dell'Eredità incinta : Eleonora Arosio, chi è la Professoressa dell'Eredità che nei giorni scorsi ha annunciato in tv di essere incinta, ma di chi?

Prato - la prof resta incinta del suo studente. Quel test del Dna fa male a tutti : Abbiamo finalmente avuto il risultato. Noi, opinione pubblica, morbosamente attaccata alla storia della professoressa di Prato e della sua relazione con un minore, possiamo dirci soddisfatti, come nella più ghiotta delle telenovelas. Il bambino è del minore, scandalo grandissimo, e dunque la donna è doppiamente colpevole: verso il marito, verso il ragazzo e pure verso l’altro figlio. Eppure, a guardare bene l’esito di questa vicenda, ...

Prato - “prof incinta del suo studente di 14 anni” : indagata per violenza sessuale : Un’insegnante di Prato risulta indagata per violenza sessuale su un suo allievo 14enne. Come riporta La Nazione, la docente, di circa 40 anni, sarebbe rimasta incinta e nei mesi scorsi è nato un bambino. L’inchiesta della procura di Prato e della squadra mobile è partita dopo una querela dei genitori del ragazzo, il quale conosceva l’insegnante: da lei andava a ripetizioni private. Il 14enne frequenta le scuole medie inferiori e ...