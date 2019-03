La Porta Rossa 2 | Ultima Puntata | Il Momento della Verità!

Ascolti tv - Live Non è la d’Urso supera le aspettative di Barbara d’Urso (e La Porta rossa) : Esordio vincente per Live – Non è la d’Urso, il nuovo programma di Barbara d’Urso che ha debuttato nel prime time di Canale 5 mercoledì 13 marzo. Il talk di Carmelita, infatti, registra 2.796.000 telespettatori pari al 17.13% di share. Un risultato che supera le aspettative della conduttrice stessa, la quale alla vigilia dell’esordio ha confidato ai giornalisti di puntare al 12%, soglia di cui necessita al momento ...

Analisi Ascolti tv La Porta Rossa 2 batte la D’Urso sui social : La fiction di Rai 2 ha vinto la serata social con 25.500 Tweet. La Porta Rossa 2 vince “la guerra social” su Twitter contro l’esordio in prima serata di “Non è la D’Urso”. La fiction italiana, giunta alla penultima puntata, è in netto rialzo anche negli Ascolti tv con ...

La Porta Rossa 2 : anticipazioni ultima puntata di mercoledì 20 marzo 2019 : La Porta Rossa 2 - Lino Guanciale Sei prime serate, dirette da Carmine Elia ed ambientate a Trieste, compongono la seconda stagione de La Porta Rossa e racconteranno una nuova lunga indagine del Commissario Cagliostro. Lui, ancora bloccato nel mondo dei vivi, non riuscirà a trapassare finché tutti i misteri che lo tormentano non saranno risolti. A seguire le anticipazioni episodio per episodio. La Porta Rossa 2: anticipazioni sesta ed ultima ...

'La Porta Rossa 2' riassunto quinta puntata : Leonardo e Vanessa litigano furiosamente : Mercoledì 13 marzo è stata trasmessa in primetime su Rai Due una nuova puntata della serie tv soprannaturale "La porta rossa 2". La fiction con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession, infatti, si appresta ad avviarsi trionfalmente verso il finale della sua seconda stagione. La puntata che è stata trasmessa questo mercoledì infatti, era la quinta e penultima del secondo ciclo di episodi, in cui Leonardo Cagliostro ha litigato ...

Spoiler La Porta Rossa - ultima puntata : il commissario prova ad allontanare la Rosic : Mercoledì 13 marzo è andato in onda in televisione il quinto e penultimo appuntamento con la seconda stagione della serie televisiva 'La porta rossa', che ha come protagonista Lino Guanciale. L'attenzione principale viene posta intorno al comportamento del commissario, che ha intenzione di impegnarsi pur di scoprire la verità. Gli Spoiler dell'undicesimo episodio della sesta puntata de La porta rossa 2 svelano che procederà senza interferenze ...

La Porta Rossa - spoiler del 20 marzo : Jonas interrogato : Proseguono le avventure dei protagonisti della fiction ispirata alla penna dello scrittore Carlo Lucarelli, 'La porta rossa 2', che ha come protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession. Nella penultima puntata andata in onda mercoledì 13 marzo Cagliostro ha cercato di allontanare Vanessa, che lo ha infastidito per via delle continue intromissioni che hanno finito per compromettere il corso delle indagini. Gli spoiler del primo episodio ...

Replica La Porta Rossa 2 : dove rivedere la terza puntata : La porta rossa 2, dove e quando rivedere la quinta puntata: canale e orario La quinta puntata de La porta rossa 2 è andata in onda durante la prima serata del 13 marzo su Rai 2. Non tutti i telespettatori, legati alla fiction con Lino Guanciale e Gabriella Pession, hanno però potuto assistere ai nuovi […] L'articolo Replica La porta rossa 2: dove rivedere la terza puntata proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni La Porta Rossa 2 : l’ultima decisione di Cagliostro : La porta rossa 2: cosa succederà nella sesta puntata? Vanessa innamorata di Cagliostra, lui prende le distanze Mercoledì 20 marzo in prima serata su Rai 2 andrà in onda l’ultima puntata de La porta rossa 2. Un sesto appuntamento per i telespettatori, che assisteranno a nuovi colpi di scena. Stando alle Anticipazioni, nel corso dell’undicesimo […] L'articolo Anticipazioni La porta rossa 2: l’ultima decisione di Cagliostro ...

La Porta Rossa- La seconda serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Puntate - trame. : Nell’inedita collocazione del mercoledì sera, torna su Raidue La Porta Rossa, con la seconda serie composta da sei Puntate da due episodi ciascuna. Dopo il successo della prima stagione – oltre 3 milioni di telespettatori con il 13,4% di share – il commissario Cagliostro ritorna su Rai2 con una nuova indagine ricca di colpi di […] L'articolo La Porta Rossa- La seconda serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e ...

LA Porta Rossa 2 - anticipazioni ultima puntata di mercoledì 20 marzo : anticipazioni e trama sesta ed puntata della fiction La PORTA ROSSA 2, in onda mercoledì 20 marzo 2019 in prima serata su Rai 2: Nel corso dell’interrogatorio in questura, Jonas avverte la presenza di Cagliostro. Intanto Stella e Paoletto scoprono un legame tra l’omicidio di Rambelli e l’assassinio di Brezigar… Cagliostro è intimorito dal forte sentimento che Vanessa prova per lui… Mentre proseguono le ricerche ...

La Porta Rossa 2 - riassunto quinta e anticipazioni ultima puntata : anticipazioni La porta rossa 2, riassunto quinta puntata: una scoperta sconvolgente La porta rossa 2 giunge all’epilogo: mercoledì 20 marzo andrà in onda l’ultima puntata della fiction con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Cagliostro riuscirà a salvare la sua bambina? Anna riuscirà a dimostrare la sua innocenza? Ecco il riassunto della quinta puntata de La porta rossa 2. Vanessa continua a frequentare Federico ma ha ancora molti ...

LA Porta Rossa 2 - QUINTA PUNTATA/ Anticipazioni : l'invito web di Lino Guanciale : La PORTA ROSSA 2, Anticipazioni QUINTA PUNTATA 13 marzo: mentre Anna scopre la verità su chi ha aiutato Rambelli, Cagliostro e Vanessa litigano.