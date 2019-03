La nuova funzione del sonno | rigenerare il Dna

gqitalia

(Di venerdì 15 marzo 2019) Il Dna che si trova nei neuroni, a fine giornata, è come una strada piena di buche. «Le carreggiate accumulano segni di usura, specialmente durante il giorno, nelle ore di punta, ed è più comodo ed efficiente sistemarle di notte, quando c'è poco traffico». Così Lior Appelbaum, della Bar-Ilan University in Israele, ha spiegato in parole semplici la sorprendente scoperta del suo team di ricerca, unaessenziale delche ancora non era stata identificata: i neuroni sfruttano le ore in cui dormiamo per eseguire la «manutenzione» del Dna che si trova nel loro nucleo. I processi chimico – fisici, come radiazioni e stress ossidativo, ma anche i processi biologici, come la stessa attività del neurone, possono danneggiarlo. Ma in ogni cellula ci sono sistemi dedicati proprio alla riparazione di questi danni, che ...

