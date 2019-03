agi

(Di venerdì 15 marzo 2019) Ladi cricket del Bangladesh è scampata miracolosamente alla strage di Christchurch. I giocatori erano arrivati in pullman alla moschea Masjid Al Noor (vicino all'Hagley Oval, il campo di gioco) per la preghiera del venerdì proprio quando è iniziato il. Il team e lo staff, attardatisi per aspettare i compagni impegnati in una conferenza stampa, stavano per scendere dal pullman quando hanno udito i colpi.Rimasti a bordo, dieci minuti più tardi sono riusciti a fuggire correndo a piedi attraverso un parco fino all'Hagley Oval. Tutti sono rimasti sconvolti per quanto accaduto, come si legge da alcuni loro post sui social. Il terzo e ultimo test match del tour neozelandese del Bangladesh contro i Black Caps (ladi cricket della Nuova Zelanda), in programma domani, è stato annullato di comune accordo tra le due federazioni.Tra i ...

blogLinkes : La nazionale di cricket scampata per un pelo al massacro -