ilmessaggero

(Di venerdì 15 marzo 2019) 'Il cartello 'Dio, patria, famiglia che vita di merda' della Cirinnà? Ha ragione! Viva la Cirinnà!'. Alessandra, intervistata da La Zanzara su Radio 24,to. Il cartello che ha ...

lamescolanza : La #Mussolini spiazza tutti: 'Sono per le unioni civili, ci vogliono anche per gli etero' - Chiara_1978 : RT @TopaM79: La #Mussolini ci spiazza difendendo la #Cirinnà, paragonata alla #Bonino che stima molto per le sue battaglie a favore delle d… - CriSCat76 : RT @TopaM79: La #Mussolini ci spiazza difendendo la #Cirinnà, paragonata alla #Bonino che stima molto per le sue battaglie a favore delle d… -