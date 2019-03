La Mini-Tav piace alla Lega ma penalizza il territorio

Marco Cartasegna/ Video - ex UoMini e Donne spiega la Tav - ma sugli avvisi di gara... : Marco Cartasegna, ex tronista di Uomini e Donne, e imprenditore digitale, spiega la Tav, ma scivola sugli avvisi di gara...

Conte : mai parlato di Mini Tav - fandonia attribuitami : Caltanissetta, 12 mar., askanews, - 'Non ho mai parlato né concepito una 'mini tav'. Nessuno mi ha mai portato il progetto di una mini tav. E' una fandonia che mi viene attribuita. La cristi del ...

Si Tav? No Tav? MiniTav! - : Quando le dimensioni sono importanti, anche in politica: l'opera dovrà essere piccola. Tanto da esistere o non esistere, a seconda dei punti di vista...

Tav o Mini-Tav ma l'opera va avanti : La Torino Lione si farà, magari riveduta e corretta dal punto di vista dei costi, ma è un treno che non si può fermare. Se non sarà Tav, sarà una mini-Tav, ma solo il Parlamento può fermare l'opera e i numeri per farlo i 5 stelle non ce li hanno. È Giancarlo Giorgetti a chiarire lo stato dell'arte, intervistato da Mezz'ora in più, su Raitre: ci sono sei mesi di tempo e il premier Giuseppe ...

Tav - il disastro nel governo : "Colpa sua" - chi è il Ministro che ci rimette il posto : "Un tema così divisivo come la Tav andava affrontato prima". A puntare il dito contro Danilo Toninelli, il disastroso ministro grillino delle Infrastrutture, non è solo l'alleato leghista, per voce del capogruppo alla Camera Riccardo Molinari. Anche dentro il Movimento 5 Stelle, nel giorno del rinvi

Tav - Salvini vince e Minimizza per evitare la crisi : Inoltre, messaggi di auguri "da tutte le parti del mondo", come dice la canzone: Conte, Berlusconi, persino Di Maio . Il punto è che il compromesso trovato da Conte, sulla Tav vuol dire che i bandi ...

Il sondaggio che fa tremare Di Maio : “Cinque Stelle favorevoli alla Mini Tav” : C’è un sondaggio che svela il vero motivo per il quale Matteo Salvini ancora fino a oggi ha detto di voler risolvere la disputa sulla Tav con un referendum. Perché quando questa storia dei bandi, che partono sotto un nome diverso, finirà, bisognerà comunque decidere se l’Alta velocità si farà o meno. È un sondaggio Swg che certifica un risultato i...

Salvini compie 46 anni - su Facebook gli auguri al Ministro : 'Non rischiare per la Tav' : Lui, una torta gigante e un solo commento: grazie! Accanto un cuoricino rosso. È questo il post che compare sulla pagina Facebook del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini che oggi compie ...

Balle Spaziali - Travaglio smonta 4 fake news : è vero che sul Tav cambia tutto per Mini-Tav e nuova analisi costi-benefici? : E’ vero che sul Tav cambia tutto perché adesso arrivano il mini-Tav e la nuova analisi costi-benefici? E’ vero che la Corte di Appello di Bologna ha dimezzato la pena a un assassino per l’attenuante della “tempesta emotiva”? E’ vero che i sindacalisti non hanno nessun privilegio pensionistico? E’ vero che il governo dei barbari e il ministro leghista Marco Bussetti hanno cancellato la storia ...