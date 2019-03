La mamma della bimba tetraplegica per errore | Sono schifata e furiosa

Prato - la mamma del 15enne che ha avuto un figlio della prof : “Verità svelata poco a poco” : In lacrime, incredula. Così la mamma del 15enne di Prato negli uffici della Squadra Mobile, ha raccontato di una confessione arrivata "a pezzi" dal figlio, di un ragazzino distrutto, troppo strano e taciturno negli ultimi tempi.Operaia, poco più grande dell'infermiera rimasta incinta di suo figlio quando il ragazzino aveva solo 14 anni, la donna ha svelato come, messa sull'avviso da quel sesto senso delle madri, abbia incalzato il giovanissimo ...

Pensano abbia dolori della crescita ma è un tumore. La mamma di Giulia - 7 anni : “Aiutateci” : Un’altra piccola guerriera siracusana ha bisogno di combattere, con il nostro aiuto, il brutto male che l’ha colpita, sottraendole la spensieratezza dei suoi sette anni, ma non intaccando per fortuna il suo meraviglioso sorriso incantato e la sua grande voglia di vivere, grande e forte più del mostro che ha aggredito il suo corpicino esile: un neuroblastoma metastatico, di quarto stadio.--E’ la dolce Giulia, che purtroppo ha ricevuto, proprio ...

Napoli - il parroco durante i funerali della mamma uccisa dal marito : “Chi dà uno schiaffo a una donna è uno stronzo” : “Da piccolo mi hanno sempre detto che una donna non si tocca nemmeno con un fiore. E allora, io dico che chi dà uno schiaffo ad una donna è uno stronzo“. Dall’altare, senza usare giri di parole, don Antonio Loffredo, parroco della chiesa del rione Sanità, ha commentato così l’assassinio di Fortuna Bellisario, la mamma di tre figli uccisa di botte a Napoli dal marito il 7 marzo scorso. durante i funerali, il sacerdote ha ...

Ravenna - sesso con la figlia 13enne della compagna : “Così sono più disteso con la mamma” : L’avrebbe indotta ad avere rapporti completi con lui perché così, «anche con la mamma, sono più disteso». È emerso questo, ieri pomeriggio in Tribunale, dall’udienza di un processo per violenza sessuale aggravata su minorenni che vede alla sbarra un uomo che all’epoca dei fatti – 2015 – aveva più di 40 anni e la vittima, figlia della sua convivente in un centro della Bassa Romagna, 14 ancora da compiere.Rapporti in astratto consenzienti, ma ...

Vaccini - bimba di tre anni respinta da una materna a Roma : la protesta della mamma : "Mia figlia non ha nessuna vaccinazione ma io non sono una no vax tanto che avevo contattato la Asl per chiedere di valutare...

Carol Spencer - la 'mamma' della Barbie : ''L'imperfezione non solo è concessa - ma è un diritto'' : Lei è andata in pensione anni fa, ma Barbie vive ancora con lei e la sua è tra le più grandi collezioni di Barbie al mondo. Quali sono i pezzi più speciali? 'Barbie è stata più di una bambola per me. ...

Scozia - la mamma della piccola che morì soffocata dal suo orsacchiotto : 'Ci manca tanto' : Una vera e propria fatalità del destino che, esattamente un anno fa, è costata la vita ad una piccola bambina di appena diciotto mesi originaria della Scozia. La piccola Connie Rose, infatti, morì soffocata mentre dormiva dal suo orsacchiotto preferito. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, la bimba dormiva solitamente con l'orsacchiotto ed era abituata ad addormentarsi con affianco il suo pupazzo, che veniva utilizzato dalla ...

"Ha distrutto il mio Thiago - lo faccio a pezzi". La rabbia della mamma del bimbo investito a Marostica : Le sue parole sono lo sfogo di un dolore e di una rabbia incontenibile. Raiza Terziu è al pronto soccorso dell'ospedale di Bassano. Ferita. Ma il suo bambino, Thiago, 14 mesi, è in gravi condizioni, con una gamba amputata, dopo essere stato centrato in pieno a Marostica dal camioncino di un muratore, Pietro Dal Santo. 58 anni, in fuga dai vigili perché ubriaco al volante da ubriaco. "La gamba non c'è più..." ...

Le lacrime della mamma di Fortuna - ammazzata dal marito : 'Segregata da due anni - a noi i bimbi' : 'Rivoglio Fortuna con me, almeno da morta'. Patrizia piange e cerca di raccogliere le forze quando parla della figlia, uccisa e strappata alla vita dal marito. Con lei c'è Salvatore, il papà della ...

Fugge all’alt della polizia e investe mamma con figlio di 14 mesi. Il piccolo è gravissimo : gravissimo incidente a Marostica, in provincia di Vicenza. Un camioncino è fuggito all’alt della polizia locale ed ha investito una mamma che stava spingendo il passeggino con dentro il figlio di 14 mesi. Il piccolo sarebbe in condizioni disperate dopo essere stato schiacciato contro un muretto.Continua a leggere

Potenza - al comizio della Lega il discorso sovranista del ‘bimbo-poliziotto’. Salvini si smarca : “Dov’è la mamma? Non vorrei si pensasse a un sequestro” : “vorrei stringere la mano al capitano a nome di tutti gli italiani”. Queste le parole di un bambino che si è presentato, in divisa da poliziotto, davanti al leader della Lega Matteo Salvini. E’ successo a Potenza, nel pomeriggio del 7 marzo, durante un comizio in vista delle elezioni regionali del prossimo 24 marzo. Il bambino, figlio di un candidato leghista, ha pronunciato un lungo elogio al ministro dell’Interno. Lo ...

La morte della mamma in Two of us di Louis Tomlinson : testo e video del singolo ispirato da Liam Gallagher : Two of us di Louis Tomlinson è dedicato alla scomparsa della mamma del cantante, morta nel 2016 all'età di 43 anni. Johannah Deakin ha perso la sua lotta contro la leucemia e ha lasciato un grande vuoto nella vita di suo figlio Louis Tomlinson che ne parla per la prima volta in un singolo attraverso le parole di Two of us. Disponibile da oggi in tutto il mondo, Two of us è il nuovo singolo di Louis Tomlinson, in radio e in digital download da ...

Alla faccia della parità. La mamma stira - non parla di calcio. E nemmeno di porti : Da Collovati a Isoardi, da Emma a Strumia, da Prestigiacomo a Di Battista, pattiniamo su un tappeto di sessismo. Breve rassegna di ciò che le donne non possono dire, e di ciò che invece si sentono dire Suore, zingare e supermodel: le femministe che non ti aspetti " A destra e a sinistra il machismo è trasversale "

Stefano De Martino pizzicato alla festa della mamma di Belen : Una delle domande più frequenti che tutti gli amanti del gossip si fanno è se un giorno Stefano De Martino e Belen Rodriguez torneranno mai insieme. Gli indizi sembrano condurre tutti verso una nuova ...