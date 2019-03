La lezione europeista di Matteo Renzi a Marine Le Pen | e a Salvini

ilfoglio

(Di venerdì 15 marzo 2019) ... "l'economia britannica non è mai stata così in forma da quando i cittadini inglesi hanno deciso di riprendere la propria libertà", sottolineando, invece, come l'economia d'oltremanica non sia mai ...

MurtasRosalba : RT @ilfoglio_it: L'ex premier #MatteoRenzi ospite del talk show francese Emission politique attacca la leader del Rassemblement national #M… - F_SaintClair : RT @ilfoglio_it: L'ex premier #MatteoRenzi ospite del talk show francese Emission politique attacca la leader del Rassemblement national #M… - mauro__zanon : RT @ilfoglio_it: L'ex premier #MatteoRenzi ospite del talk show francese Emission politique attacca la leader del Rassemblement national #M… -