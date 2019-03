La Johnson & Johnson perde una nuova causa sul borotalco “killer” | dovrà pagare 29

“Borotalco provoca il cancro” - condanna per Johnson & Johnson : dovrà pagare 29 milioni : Il tribunale di Oakland, in California, ha stabilito che la multinazionale dovrà pagare 29 milioni di dollari a una donna colpita da mesotelioma, una malattia spesso causata da esposizione all'asbesto (amianto). La società era già stata condannata a pagare 4,7 miliardi di dollari a 22 donne ammalatesi di tumore alle ovaie.Continua a leggere

Johnson & Johnson dovrà pagare 29 milioni di dollari di danni a una donna che ha avuto il cancro dopo aver usato prodotti della società : Johnson & Johnson –la multinazionale statunitense che produce farmaci, apparecchiature mediche e prodotti per la cura personale – dovrà risarcire con 29 milioni di dollari una donna che ha avuto il cancro per via dell’asbesto (amianto) contenuto nei prodotti dell’azienda

Johnson&Johnson condannata a risarcire donna malata di cancro : 'Causato dal borotalco' : Johnson & Johnson dovrà risarcire per 29 milioni di dollari una donna malata di cancro che ha denunciato per il suo male l'absesto, amianto, nel borotalgo. La giuria di Oakland, in California, ha ...

Borotalco - nuova sentenza : Johnson & Johnson deve pagare 29 milioni : Johnson Johnson è stata condannata a pagare 29 milioni di dollari a una donna malata di cancro a causa dell'uso del Borotalco che contiene l'absesto, amianto,. La giuria di Oakland, in California, ha ...

Golf - PGA Tour 2019 : Dustin Johnson guida il competitivo field dell’AT&T Pebble Beach Pro-Am : Il PGA Tour si trasferisce a Pebble Beach, in California, per uno dei suoi tornei storici: l’AT&T Pebble Beach Pro-Am. L’albo d’oro vanta diversi nomi di grande rilievo: Sam Snead (4 volte vincitore tra gli Anni ’40 e i ’50), Jack Nicklaus (3 vittorie), Tom Watson (anch’egli 3 successi), Mark O’Meara (5 primi posti), Phil Mickelson (4 trionfi) e Tiger Woods (un’unica vittoria nel 2000). A ...

Johnson & Johnson batte le attese con la trimestrale : Viaggia in rosso a Wall Street il titolo Johnson & Johnson , con un calo dell'1,68% nonostante abbia annunciato conti trimestrali sopra attese ed allineandosi alla debolezza del mercato. Il colosso ...