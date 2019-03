La figlia di Allegri | ' Mio padre è proprio innamorato di Ambra | sono entrambi molto presi'

Blastingnews

(Di venerdì 15 marzo 2019) La nota trasmissione di Italia 1 "Le Iene" ha intervistato ladi Massimiliano, la ventitreenne Valentina, chiedendole di raccontare alcuni dettagli della relazione delcon l'attriceAngiolini, con cui l'uomo ha da tempo una storia d'amore.La ragazza, nata dal primo matrimonio dell'allenatore livornese, ha dichiarato di avere un buon rapporto con, la quale si interessa alla sua vita. Valentina ha poi raccontato che le due donne si sentono, e chele avrebbe anche "fatto i complimenti per la laurea". Nonostante ciò, comunque, la 23enne specifica di non vederla come una seconda madre: "la mia è piuttosto severa e direi che è già abbastanza"....

