La figlia di 20 anni vuole ' vivere all' italiana' | il papà marocchino la investe con

Uccidono la figlia di 2 anni avvelenandola per coprire i brutali pestaggi sulla piccola : I segni delle violenze erano su tutto il corpo, così hanno deciso di ucciderla per sbarazzarsene. La 26enne Abigail Leatherland e il compagno 31enne Thomas Curd, hanno ucciso la figlia di lei di appena 2 anni nel loro appartamento Liskeard, in Cornovaglia. La coppia da tempo picchiava la piccola e aveva deciso di somministrarle delle dosi massicce di antidolorifico per non farla lamentare.--I due hanno chiamato i soccorsi dicendo che la bambina ...

Annalisa Minetti in lacrime per la sorella cieca : "Ha fatto una figlia a 20 anni per riuscire a vederla" : La cantante commossa a "Vieni da me" dopo un messaggio della sorella Francesca, con il suo stesso difetto alla vista

Mamma vendeva la figlia di 13 anni a 30 euro per fare sesso con gli anziani : 6 arresti : I carabinieri l’hanno trovata in auto di sera con un 68enne: quell’uomo la stava portando in un ovile per fare sesso con altri due uomini. A spingere la ragazzina di 13 anni ad avere incontri sessuali con uomini anche anziani, era la sua Mamma. Scoperti abusi sessuali su una tredicenne nell’agrigentino. Sei le persone finite in manette, tra cui la madre della giovane vittima. Sono tutti sospettati di aver abusato ripetutamente ...

Mamma vendeva la figlia di 13 anni a 30 euro per fare sesso con gli anziani : 6 arresti nell'agrigentino : Una ragazzina di 13 anni sarebbe stata costretta a prostituirsi sotto minaccia di morte: sei arresti nell'agrigentino, tra cui la madre della bambina. L'indagine, coordinata dalla procura di Palermo, è stata portata avanti dai carabinieri di sciacca che hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip nei confronti di cinque uomini ed una donna, tra la cittadina agrigentina di Menfi e quella trapanese di ...

Volevo impedirle di avere rapporti con gli uomini! Uccide a pugnalate la figlia di 11 anni : Ha ucciso la figlia di soli 11 anni, quattro giorni prima del suo compleanno, per impedirle di avere rapporti sessuali con gli uomini. Un delitto, dunque, a scopo "preventivo" e terribile, quello che si è consumato ad Orlando, in Florida, Stati Uniti e per il quale è stata arrestata la 28enne Rosa Alcides Rivera, rea di aver ammazzato a pugnalate Aleyda Rivera. Stando a quanto riferito dalla polizia locale, la donna, dopo aver accoltellato la ...

Bari - 16 anni di carcere per aver soffocato la figlia : “Padre affetto da sindrome di Munchausen” : La Corte di Assise di Bari ha condannato a 16 anni di reclusione Giuseppe Difonzo, accusato di aver ucciso la figlia di 3 mesi soffocandola nel sonno durante un ricovero in ospedale nel 2016. I giudici hanno riqualificato il reato da omicidio volontario in omicidio preterintenzionale, escludendo anche l'aggravante della premeditazione.Continua a leggere

Agrigento. Fa prostituire in un ovile la figlia di 13 anni : mamma arrestata insieme a 5 persone : Cinque uomini e una donna sono stati arrestati dai carabinieri di Sciacca, su ordinanza del tribunale di Palermo. L'accusa per loro è di induzione alla prostituzione minorile, sfruttamento e violenza con minorenne. Al momento degli abusi la vittima aveva 13 anni. --Gli indagati, residenti tra Menfi e Gibellina, sono finiti al centro dell'attenzione dei militari dell'Arma a dicembre 2017, durante un controllo notturno sulla statale 624, ...

Uccise la figlia di 3 mesi - condannato a 16 anni : Bari, 11 mar. (Adnkronos) - L'accusa aveva chiesto l'ergastolo ma la Corte di Assise di Bari ha condannato a 16 anni di reclusione il 31enne di Altamura, Giuseppe Difonzo, accusato di aver ucciso la figlia di 3 mesi soffocandola nel sonno durante un ricovero all'ospedale pediatrico 'Giovanni XXIII'.

Amputa i genitali alla figlia di 3 anni : a casa aveva una lingua trafitta da unghie : In Inghilterra, un'ugandese di 37 anni è stata condannata a 11 anni di carcere per aver realizzato una mutilazione genitale alla figlia di 3 anni. La polizia, inoltre, ha scoperto diversi rituali magici con cui la donna cercava di impedire le indagini degli agenti. Nel Regno Unito è la prima condanna di questo tipo. Al mondo almeno 200 milioni di donne e bambine continuano ad essere vittime di questa crudele pratica.Continua a leggere

Amputa i genitali alla figlia di 3 anni : a casa aveva una lingua trafitte da unghie : In Inghilterra, un'ugandese di 37 anni è stata condannata a 11 anni di carcere per aver realizzato una mutilazione genitale alla figlia di 3 anni. La polizia, inoltre, ha scoperto diversi rituali magici con cui la donna cercava di impedire le indagini degli agenti. Nel Regno Unito è la prima condanna di questo tipo. Al mondo almeno 200 milioni di donne e bambine continuano ad essere vittime di questa crudele pratica.--La piccola di 3 anni, ...

Emerson - la confessione della figlia dell’ex calciatore : “Mio padre non vuole più vedermi da 3 anni” : Karolayne Alexandre Da Rosa, la figlia dell’ex calciatore Emerson, è stata ospite di Barbara D’Urso nell’ultima puntata di Domenica Live su Canale 5 dove ha parlato del suo complicato rapporto con il padre: “È veramente difficile essere qui, perché non ne ho mai parlato e mi fa molto male. Ho sofferto tanto quando i miei genitori si sono separati, ero piccola e all’età di 11 anni mi sono sfogata sul cibo, fino ad arrivare ...

Avellino - mamma trova morta nel letto sua figlia di 20 anni : mistero sulla causa : La sua mamma era andata a svegliarla, invece, ha dovuto fare la tragica scoperta della morte della sua figlia. La giovane Cinzia Sossio, di appena venti anni, si è spenta nei giorni scorsi nella provincia di Avellino, precisamente in contrada di San Rocco di Santa Lucia di Serino, in Irpinia, per cause che ancora non sono state chiarite. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, infatti, è stata rinvenuta nella mattinata di domenica ...