La farsa della privacy nella repubblica grillina

Rousseau e la farsa della Blockchain. La sfida del Pd : Le dichiarazioni roboanti di Davide Casaleggio sulle modifiche per le votazioni sulla piattaforma Rousseau utilizzando la Blockchain, confermano quello che abbiamo sempre detto e pubblicamente dimostrato a Roma il 15 dicembre scorso alle Officine Farneto, in occasione della giornata PD #aporteaperte. La piattaforma Rousseau è opaca, obsoleta e piena di buchi. Oggi aggiungo che non cambia nulla se utilizza o meno la Blockchain così ...

Alessandro Di Battista - farsa grillina : 'Dove si trova?' - la soffiata della senatrice Floridia : La Floridia, poi, ha aggiunto: 'Alessandro è un esempio per quelli che da sempre hanno raccontato la politica come un mondo da cui non vuoi più uscirne, ha dimostrato che non è così'. Convinta lei...

Marina rovina Capparoni. La verità sul segreto della "prova farsa" : All'Isola dei Famosi c'è un segreto che tutti sanno e nessuno vuole rivelare. Diverse settimane fa, Marco Maddaloni avrebbe chiesto a Kaspar Capparoni di fargli vincere la prova leader, il judoka ha ...

Marina rovina Capparoni. La verità sul segreto della 'prova farsa' : All'Isola dei Famosi c'è un segreto che tutti sanno e nessuno vuole rivelare. Diverse settimane fa, Marco Maddaloni avrebbe chiesto a Kaspar Capparoni di fargli vincere la prova leader, il judoka ha ...

Uno studio farsa sull'Euro riaccende il pazzo partito della Lira : Roma. È tutta colpa dell'euro, di nuovo. Se l'Italia non cresce da decenni, se la produttività è stagnante e se il paese è di nuovo in recessione è colpa dell'ingresso nella moneta unica. A dar retta ...

Piacenza non è solo la farsa della Pro in Serie C di calcio : il volley rinasce e vince con Zlatanov dg e Fei capitano : C’è una Piacenza sportiva che cade, si rialza e trionfa. Nelle settimane in cui l’Italia seguiva la farsa del Pro Piacenza escluso dalla Serie C di calcio, c’era un’altra squadra che alzava una coppa e conquistava la vetta del campionato. È la Gas Sales Piacenza, società della Serie A2 maschile di pallavolo nata dopo la chiusura della Wixo Lpr Piacenza che aveva rinunciato alla Superlega (vinta nella stagione 2008-2009) per problemi finanziari. ...

La farsa della Fifa sulle TPO : anziché reprimerle le ha regolamentate : Un capolavoro d'economia aziendale alla rovescia. Perché quando l'estate precedente l'80% di Brahimi era stato ceduto a Doyen per 5 milioni di euro, ne derivava che la quotazione complessiva data al ...

Giorgia Meloni - la furia dopo la richiesta di risarcimento dei migranti della Diciotti : "Siamo alla farsa" : Difficile dirlo con parole migliori rispetto a quelle di Giorgia Meloni: "Siamo alla farsa", tuona la leader di Fratelli d'Italia. Si riferisce alla richiesta di risarcimento avanzata dai migranti a bordo della Diciotti al nostro governo. "Ormai l'Italia viene trattata come lo zimbello del mondo int

Uomini e Donne - bufera per la farsa di Riccardi : 'Brutto momento della trasmissione' : In questi giorni è stata trasmessa la puntata del trono classico di Uomini e Donne nella quale è andata in onda la "finta scelta" di Lorenzo Riccardi. Il tronista, infatti, ha deciso di organizzare una messa in scena per testare le reazioni delle sue due corteggiatrici, Giulia e Claudia. Ciò che è accaduto però ha indignato fortemente le due ragazze, e non solo. Il pubblico da casa infatti, ha iniziato ad esprimere commenti davvero molto aspri ...