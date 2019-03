La Confessione Nove | Gomez | “Craxi statista o corrotto?” Bersani | “Guai giudiziari

La Confessione (Nove) - Proietti : “Primarie Pd? Ho votato. Il partito c’è ancora. Renzi? Sbagliati i tempi del referendum” : Ospite de “La Confessione” di Peter Gomez venerdì 15 marzo alle 22.45 su Nove è Gigi Proietti. “Lei è andato a votare alle ultime primarie del Pd. C’è sempre andato o ha ripreso?”, chiede il giornalista. “Sono sempre andato a votare – ammette l’artista – A volte uno dice: ‘Stavolta non voto’ e poi ti accorgi che è unico dei pochi diritti, diritti e doveri, in cui possiamo ancora ...

La Confessione (Nove) - Gigi Proietti a Gomez : “La giunta Raggi? Troppo ferma. E il governo si dia una mossa” : Venerdì 15 marzo alle 22.45 su Nove va in onda “La Confessione” di Peter Gomez. Ospite d’eccezione della puntata, Gigi Proietti. Il giornalista chiede all’artista un giudizio sulla guida della Capitale condotta dalla sindaca pentastellata Virginia Raggi. “E’ a capo di una giunta un po’ Troppo ferma oppure non riesce a far sapere bene le cose che fa, se le fa – spiega il grande attore e regista ...

La Confessione - Gratteri a Gomez su Nove : “’Ndrangheta garantisce 30% dei voti in Calabria - punta su cavallo vincente” : Ospite de “La Confessione” di Peter Gomez venerdì 8 marzo alle 22.45 su Nove è Nicola Gratteri. Il giornalista e il Procuratore della Repubblica di Catanzaro discutono sul peso che la criminalità organizzata esercita sulle elezioni politiche. “Quanti voti riesce a garantire l’associazione mafiosa in Calabria?”, chiede Gomez. “In alcuni territori ad alta densità ‘ndranghetista possiamo parlare anche del ...

La Confessione - Gomez a Gratteri su Nove : “Cos’è la ‘Santa’?”. “Salto di qualità della ‘ndrangheta verso potere reale” : Nicola Gratteri è l’ospite de “La Confessione” di Peter Gomez venerdì 8 marzo alle 22.45 su Nove. “Esiste la ‘ndrangheta e poi esiste una cosa che si chiama ‘Santa’, che cos’è?”, chiede il giornalista al Procuratore della Repubblica di Catanzaro, impegnato in prima linea nella lotta contro la criminalità organizzata. “La Santa è lo spartiacque tra la vecchia e la nuova ‘ndrangheta ...

La Confessione - Moggi su Nove : “Escort per gli arbitri Uefa ’91-’92? La pratica è stata archiviata - tanto fumo e poco arrosto” : Ospite di Peter Gomez a “La Confessione” in onda venerdì 1° marzo alle 22.45 su Nove è Luciano Moggi. Il giornalista indaga il periodo in cui Moggi era direttore generale del Torino. “Lei Moggi, insieme ai suoi collaboratori, nel 1991-1992, procurava delle prostitute a degli arbitri della Coppa Uefa, partita Aek-Torino 1991-1992 – spiega Gomez – Le dico di più: c’è un tale Giovanni Matta, dirigente del Torino, ...

La Confessione - Luciano Moggi su Nove : “Maradona è una persona eccezionale - ma doppia. Ricordo una visita dei boss Giuliano” : Luciano Moggi, ex potentissimo del calcio italiano, ospite della nuova stagione de ‘La Confessione’, programma condotto da Peter Gomez in onda su Nove venerdì 1 marzo alle 22:45 su Nove, parla di Diego Armando Maradona quando il dirigente sportivo era al Napoli: “Erano due persone, la prima era una persona eccezionale, benvoluto da tutti e altruista come pochi, poi dopo ovviamente, dopo un’ora, due ore, era un’altra ...

La Confessione - Luciano Moggi su Nove : “Wanda Nara? Procuratrice che fa danni - con me non si sarebbe nemmeno presentata” : ‘La Confessione’ di Peter Gomez torna in onda su Nove venerdì 1 marzo alle 22:45 con una nuova intervista. Questa volta di fronte al direttore de ilfattoquotidiano.it ci sarà Luciano Moggi, ex dirigente sportivo in forza per anni al Napoli, alla Juventus e in altre squadre di serie A. Il giornalista entra sul rapporto tra il giocatore dell’Inter Mauro Icardi e la sua potente Procuratrice, nonché moglie Wanda Nara, partendo dalle frasi ...

La Confessione - Lory Del Santo su Nove : “Ho conosciuto Gianni Agnelli al Ritz di Parigi. Con lui relazione platonica di due anni” : Lory Del Santo, ospite del giornalista Peter Gomez a ‘La Confessione’ venerdì 1 marzo alle 22.45 su Nove racconta il primo incontro a Parigi con Gianni Agnelli. “Lui è un uomo speciale. Quando mi hanno telefonato io ero in una piccola stanza al quarto piano di un hotel senza bagno, non avevo neanche un soldo – racconta l’ex concorrente dell’ultima stagione del “Grande Fratello vip” – Mi ...

La Confessione - Lory Del Santo su Nove : “Concedersi sessualmente per la carriera? Giusto se si ottiene qualcosa. Ho subito avance da Sergio Leone - ma ho detto no” : Torna venerdì 1 marzo alle 22.45 su Nove la nuova stagione de ‘La Confessione’. Ospite del giornalista Peter Gomez è Lory Del Santo, diventata nota negli anni ’80 con “Drive in” di Antonio Ricci e nota alla cronaca rosa per le sue numerose relazioni con uomini potenti del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria, da Adnan Khashoggi a Eric Clapton, da Gianni Agnelli a Donald Trump. Il direttore de ...

La Confessione - Luciano Moggi su Nove : “Le schede telefoniche estere date ai designatori arbitrali? Non volevo essere spiato. Preferisco tacere” : Torna ‘La Confessione’ di Peter Gomez, in onda venerdì 1 marzo alle 22:45 su Nove, ospite Luciano Moggi, ex dirigente sportivo al centro dello scandalo Calciopoli, al quale il direttore de ilfattoquotidiano.it e FQ MillenniuM chiede di parlare della ventina di schede telefoniche Sim estere acquistate direttamente dalla Juventus, come confermato da Moggi, date a varie persone tra cui alcuni designatori arbitrali. L’ex manager ...

La Confessione : Mahmood intervistato da Peter Gomez stasera su Nove! : Tra i programmi rivelazione del 2018, La Confessione riparte stasera su Nove con un nuovo ciclo di interviste a personaggi iconici del mondo politico, dell'imprenditoria, della cronaca, dello spettacolo e del costume, firmate come sempre dal direttore de ilfattoquotidiano.it, Peter Gomez : a inaugurare le nuove puntate Mahmood e Gigi D'Alessio . Si parte stasera alle 22:45, ...

La Confessione - Mahmood su Nove : “Achille Lauro? Artista vero - vorrei scrivere per lui. La musica non dà il cattivo esempio - manda messaggi autentici” : ‘La Confessione’ torna con un nuovo ciclo di interviste a personaggi iconici del mondo politico, dell’imprenditoria, della cronaca, dello spettacolo e del costume, firmate come sempre da Peter Gomez, a partire da venerdì 22 febbraio alle 22.45, subito dopo ‘Fratelli di Crozza’. Secondo ospite della stagione il vincitore di Sanremo 2019 con il brano “Soldi”, il cantante Mahmood. Il giornalista comincia con una ...

La Confessione - Mahmood su Nove : “Salvini? Mi ha scritto complimentandosi - anche se ‘non rientro nei suoi gusti musicali'” : Al centro di molte polemiche per la sua vittoria al Festival di Sanremo 2019 con il brano “Soldi”, Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, madre sarda e papà egiziano, è l’ospite de “La Confessione” in onda su Nove venerdì 22 febbraio alle 22.45. Con il conduttore Peter Gomez, il cantante, nato e cresciuto a Gratosoglio, periferia sud di Milano, torna ad affrontare la discussione sulle reazioni scatenate dalla sua ...

La Confessione - Gigi D’Alessio rivela su Nove : “La salma di Mario Merola ora è nella mia cappella di famiglia” : ‘La Confessione’ torna con un nuovo ciclo di interviste a personaggi iconici del mondo politico, dell’imprenditoria, della cronaca, dello spettacolo e del costume, firmate come sempre da Peter Gomez, a partire da venerdì 22 febbraio alle 22.45, subito dopo ‘Fratelli di Crozza’. Primo ospite della stagione, il popolarissimo cantante Gigi D’Alessio. “Lei è stato pianista di Mario Merola. Ha detto: ‘A ...